KRUMBACH. Mit Wirkung zum 01.05.2024 wechselte die bisherige Leiterin der Polizeiinspektion Krumbach, Kriminalrätin Susanne Höppler, nach Neu-Ulm. Die Leitung der Inspektion in Krumbach übernimmt vorübergehend Erster Polizeihauptkommissar Claus Schedel.

Susanne Höppler wechselte bereits zum 01.05.2024 von der Spitze der Polizeiinspektion Krumbach als stellvertretende Dienststellenleiterin zur Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben nach Neu-Ulm.

Susanne Höppler trat 1987 als Kriminalanwärterin bei der damaligen Kriminalpolizeistation Neu-Ulm in den Polizeidienst ein. Es folgten im Herbst 1998 ein Aufstiegsstudium in die 3. Qualifikationsebene mit anschließenden Verwendungen bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm und der Polizeidirektion Krumbach. Im Jahr 2008 wechselte sie zur Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben in Neu-Ulm, wo sie bis zu ihrem Wechsel zur Polizeiinspektion Krumbach im Jahr 2018 als Ermittlerin für Wirtschaftsverfahren und Fehlverhalten im Gesundheitswesen tätig war.

Nach nun fast auf den Tag genau sechs Jahren an der Spitze der Polizeiinspektion Krumbach kehrt sie als stellvertretende Leiterin der Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben wieder an eine ihr wohlbekannte Wirkungsstätte zurück.

Der derzeitige stellvertretende Dienststellenleiter, Erster Polizeihauptkommissar Claus Schedel, übernimmt ab 01.05.2024 kommissarisch die Amtsgeschäfte.

1993 begann er mit dem Studium zum Einstieg in die 3. Qualifikationsebene seine Laufbahn bei der Polizei. Neben Verwendungen bei der Kriminalpolizei in München und der Polizeiinspektion Neu-Ulm führte ihn sein dienstlicher Werdegang 2004 zur Polizeiinspektion Krumbach. Seit nunmehr 20 Jahren ist er hier in unterschiedlichen Funktionen tätig. Seit Ende 2019 übt er das Amt des stellvertretenden Leiters der Polizeiinspektion aus.

Polizeivizepräsident Dr. Dominikus Stadler zum Amtswechsel in Krumbach:

„Susanne Höppler wird ein Gewinn für die Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben sein. Ihr in mehreren Jahrzehnten erworbenes kriminalpolizeiliches Fachwissen, zusammen mit den langjährigen Erfahrungen als Leiterin einer Polizeiinspektion, sind eine gelungene Kombination und ein gutes Rüstzeug für ihre neue Aufgabe. Mit Claus Schedel übernimmt ein einsatzerfahrener und mit der Polizeiinspektion Krumbach bereits bestens vertrauter Beamter kommissarisch die Amtsgeschäfte. Ich wünsche ihm für die bevorstehende Aufgabe viel Erfolg!“

(PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).