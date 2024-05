DIETMANNSRIED. Zu einem schweren Verkehrsunfall, welcher ein Todesopfer forderte, kam es am Abend des 02.05.2024 nahe dem Dietmannsrieder Ortsteil Reichholzried. Ein 21-jähriger Mann befuhr die Kreisstraße OA 21 aus Richtung Heusteig kommend in Richtung Reichholzried. In seinem Pkw saß eine 15-jährige als Beifahrerin. Kurz vor Reichholzried kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 44-jährigen. Im Anschluss an diesen Zusammenstoß prallte das Fahrzeug des 21-jährigen gegen eine Schutzplanke und schließlich gegen einen Strommast. Der 21-jährige verstarb trotz Reanimationsversuchen durch Ersthelfer und den Rettungsdienst noch am Unfallort an seinen erlittenen Verletzungen. Die 15-jährige musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Unfallfahrzeug befreit werden; sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshelikopter in eine Klinik gebracht. Der 44-jährige Fahrer des entgegenkommenden Pkws wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An beiden Pkw entstand jeweils ein Totalschaden. Durch den Aufprall wurde der Strommast beschädigt, was einen Stromausfall in mehreren Gemeindeteilen von Dietmannsried zur Folge hatte. Die Stromversorgung konnte durch Mitarbeiter des Stromanbieters zeitnah wiederhergestellt werden. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Kempten ein unfallanalytischer Gutachter hinzugezogen. Neben mehreren Rettungswägen und einem Notarzt waren die Feuerwehren Dietmannsried und Reichholzried an den Rettungs- und Aufräumarbeiten beteiligt. Die Kreisstraße war bis etwa 02:00 Uhr gesperrt.

(VPI Kempten)