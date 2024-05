MÜHLHAUSEN, LKR- NEUMARKT I.D.OPF. Am Dienstag, 30.April stellten Beamte der Polizeiinspektion Neumarkt i.d.OPf. bei einer Kontrolle Hinweise auf einen vorangegangenen Cannabiskonsum fest. Im Anschluss konnten am Wohnort des 51-jährigen Fahrzeugführers neben einer Cannabisaufzucht mit 21 Setzlingen auch mehrere hundert Gramm konsumfertiges Cannabis festgestellt werden. Die Zahl an Setzlinge und das aufgefundene Cannabis waren weit über den erlaubten Grenzwerten, sodass Ermittlungen nach dem KCanG aufgenommen wurden.

Cannabisprodukte sind seit einem Monat in Teilen zum Konsum und Besitz freigegeben, was gerade im Bereich des Jugendschutz und des Straßenverkehrs besondere Gefahren birgt. Aus diesem Grund achten die kontrollierenden Polizeibeamten aktuell noch intensiver auf Ausfall- oder Konsumerscheinungen von Drogen. Beamte der Polizeiinspektion Neumarkt i.d.OPf kontrollierten am Dienstagmittag im Gemeindebereich von Mühlhausen ein Fahrzeug im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Im Gespräch mit dem 51-jährigen Fahrzeugführer stellten die Polizeibeamten Hinweise auf einen kürzlichen Cannabiskonsum fest, sodass eine Fahrt unter Drogeneinfluss im Raum stand. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen stellten die Beamten bei dem Mann zuhause 21 Cannabispflanzensetzlinge in einer Aufzuchtanlage und mehrere hundert Gramm konsumfertiges Cannabis fest. Die Beamten stellten daraufhin die Drogen sicher und führten bei dem 51-Jährigen eine Blutentnahme durch.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals eindringlich darauf hin, dass sich beim Abbau der Produkte im Körper erhebliche Unterschiede zwischen Alkohol und THC ergeben. Cannabis baut sich entgegen Alkohol im Körper nicht konstant ab, sodass der Konsument seine Fahrtüchtigkeit kaum abschätzen kann. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen ergibt die Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss ein nicht abzuschätzendes Gefahrenpotenzial für andere Verkehrsbeteiligte, auch für sich selbst.

Daher die Bitte: Kein Konsum von Cannabis im Zusammenhang mit dem Führen von Fahrzeugen.