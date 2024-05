REGENSBURG. Am Dienstagabend, 30.April kam eine verletzte Person zur Polizeiinspektion Regensburg Süd nachdem sie durch einen Schlag auf den Kopf bewusstlos wurde und nun ihre Wertsachen vermissen würde. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet um Zeugenhinweise zu dem Vorfall in der Thundorferstraße.

Bei dem Wachbeamten der Polizeiinspektion Regensburg Süd meldete sich am Dienstagabend ein Mann mit einer Verletzung am Kopf. Er gab an, dass er sich gegen 21 Uhr in der Thundorferstraße aufhielt und überraschend einen Schlag auf den Hinterkopf bekam. Nachdem er wieder zu Bewusstsein gekommen ist, merkte er, dass sein Geldbeutel und sein Mobiltelefon fehlen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen zu einem Raubdelikt aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Vorfall. Jeder, der zur Tatzeit etwas im Umfeld des Tatortes beobachtet hat, soll sich unter der 0941/5062888 melden.