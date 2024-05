ALTDORF B.NÜRNBERG. (459) Der Brand eines Carports in Altdorf b. Nürnberg hat am Donnerstag (02.05.2024) zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. Die Kriminalpolizei Schwabach übernimmt die Ermittlungen zur Ursache des Feuers.



Die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst (ILS) war gegen 10:30 Uhr wegen eines Brandes in der Neumarkter Straße verständigt worden. Dort war in einem Carport aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, das in der Folge zu einer starken Rauchentwicklung im Umfeld des Brandortes führte.

Den Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren gelang es, den Brand abzulöschen, allerdings konnte nicht verhindert werden, dass der betroffene Carport vollständig niederbrannte. Personen kamen im Zusammenhang mit dem Feuer nicht zu Schaden.

Das Feuer zog auch das angrenzende Wohnhaus in Mitleidenschaft. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird nach einer ersten Schätzung auf rund 100.000 Euro beziffert.

Am Einsatzort trafen Polizeibeamte auf einen 36-jährigen Mann, gegen den aufgrund einer anderweitigen Angelegenheit ein Haftbefehl vorlag. Die Polizisten nahmen den Mann fest. Er wird nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes werden vom Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei übernommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.



Erstellt durch: Michael Konrad