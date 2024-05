ALTUSRIED/KIMRATSHOFEN. Ein mitgeteiltes Schussgeräusch löste im Ortsteil Kimratshofen einen polizeilichen Großeinsatz aus, an dem auch Spezialeinsatzkräfte beteiligt waren. Die mitgeteilte Schussabgabe bestätigte sich nicht.

Ein Mann teilte der Polizei am 02.05.2024 gegen 08:00 Uhr am Notruf mit, einen Schuss im Hintergrund eines Telefonats gehört zu haben. Der Mann habe mit einem Bekannten telefoniert. Nachdem die Telefonverbindung in der Folge abbrach, machte sich der Mitteiler Sorgen um seinen Bekannten.

In der Folge fuhren Beamte mehrerer Kemptner Polizeidienststellen und der Rettungsdienst an die mitgeteilte Einsatzörtlichkeit. Aufgrund der mitgeteilten Lage waren auch Spezialeinsatzkräfte der Polizei im Einsatz. Im Zusammenhang mit dem Einsatz wurden keine Personen verletzt.

Im weiteren Verlauf ergaben sich für die Polizei keine Hinweise, dass es im Vorfeld zu einer Schussabgabe in dem Anwesen kam. Die Beamten befragten den Betroffenen vor Ort zu den Geschehnissen. Die Ursache des Geräusches konnten die Beamten nicht abschließend klären. Möglicherweise rührte das mitgeteilte Geräusch aus einem Sturz des Betroffenen während des Telefonats her. Die Beamten fanden vor Ort keine Waffe. Der Einsatz war gegen 13:00 Uhr beendet.

Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Allgemeinheit. (PI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).