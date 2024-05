0908 – Wohnungseinbrüche im Landkreis

Stadtbergen / OT Leitershofen – Am vergangenen Dienstag drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Zeit von 21.00 Uhr bis 23.00 gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Hilda-Sandtner-Straße ein. Hierbei wurde Bargeld entwendet.

Gersthofen – Im Zeitraum von Dienstag (16.04.2024), 15.00 Uhr und Dienstag (30.04.2024), 19.00 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Sanddornweg ein. Hierbei wurden mehrere Gegenstände entwendet.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat in beiden Fällen, wie üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

0909 - Tödlicher Verkehrsunfall (bereits lokal berichtet)

Tagmersheim – Am gestrigen Mittwoch (01.05.2024) befuhr ein 28-jähriger Autofahrer mit seinem Audi DON23 von Tagmersheim kommend, in Fahrtrichtung Konstein. Hierbei kam er offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug erheblich deformiert. Der 28- jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Zur endgültigen Klärung des Unfallhergangs wurde im Auftrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Augsburg ein Gutachter hinzugezogen.

Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Die Kreisstraße musste während der Unfallaufnahme und zur Erstellung des Gutachtens für vier Stunden komplett gesperrt werden.

0910 - Motorradfahrer fährt auf PKW auf und wird verletzt (bereits lokal berichtet)

Adelsried - Am Mittwoch (01.05.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der St 2032 kurz vor dem Kreisverkehr bei der Autobahnkapelle Adelsried.

Ein 40-Jähriger Autofahrer, welcher die Strecke von Aystetten kommend in Richtung Adelsried befuhr, musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein 26-Jähriger Motorradfahrer, der hinter dem 40-Jährigen fuhr, bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Auto 40-Jährigen auf.

Der Motorradfahrer stürzte und zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Die Staatsstraße 2032 war während der Unfallaufnahme für etwa 30 Minuten gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

0911 – Verkehrsunfall (bereits lokal berichtet)

Tödtenried - Am Mittwoch (01.05.2024), gegen 06:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall eines PKWs auf der Staatsstraße 2338. Der Fahrer und sein 23-jähriger männlicher Mitfahrer wurden schwer verletzt. Ein weiterer 29-jähriger männlicher Mitfahrer wurde leicht verletzt.

Der 26-jähriger Autofahrer fuhr von Adelzhausen in Richtung Tödtenried. Kurz vor der Ortseinfahrt Tödtenried kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Die drei Fahrzeuginsassen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist bislang nicht bekannt. Die Fahrbahn war für circa 1,5 Stunde in diesem Bereich gesperrt.

Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

0912 – Einbruch in Vereinsheim (bereits lokal berichtet)

Nördlingen – In der Zeit von Montagabend (29.04.2024) bis Mittwochmorgen (01.05.2024) brach ein bislang unbekannter Täter in das Vereinsheim des DAV am Stegmühlweg ein. Es entstand ein Sachschaden und Beuteschaden von rund 450 Euro.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen.