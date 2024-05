WÜRZBURG U. LOHR A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. In den vergangenen Tagen ist es zu zwei Einbrüchen gekommen, bei denen die Täter unerkannt entkommen sind. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auch auf mögliche Zeugen der Geschehnisse.

Terrassentüre im Frauenland aufgebrochen

Am Montag, zwischen 07:40 Uhr und 08:00 Uhr, hat sich ein Unbekannter über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Simon-Breu-Straße verschafft. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag, entwendet wurde nichts.

Einbruch in eine Wohnung in Lohr am Main

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr, drang ein bislang Unbekannter über die Wohnungseingangstüre in eine Wohnung im Brunnenwiesenweg ein. Er konnte mit Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich unerkannt entkommen.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Tel. 0931/457-1732.