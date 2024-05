681. Sexuelle Belästigung; Festnahme eines Tatverdächtigen – Freimann

Am Mittwoch, 01.05.2024, gegen 21:45 Uhr, befand sich eine 22-Jährige mit Wohnsitz in München am Bahnsteig des U-Bahnhofs Freimann. Sie befand sich dort in Begleitung einer männlichen Person.

Plötzlich kam ein 35-Jähriger mit Wohnsitz in München von hinten an sie heran und griff ihr mit beiden Händen an ihr Gesäß. Danach versuchte sich der 35-Jährige von der Örtlichkeit zu entfernen. Der Begleiter der Frau folgte dem 35-Jährigen und konnte ihn festhalten.

Der Polizeinotruf 110 wurde informiert. Im Anschluss konnte der 35-Jährige vor Ort durch die Polizei festgenommen werden. Er war deutlich alkoholisiert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies. Der 35-Jährige wurde zur Dienststelle mitgenommen und wegen der sexuellen Belästigung angezeigt. Nach der weiteren Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 der Münchner Kriminalpolizei.

682. Versuchter Raub und Körperverletzung – Haar

Am Montag, 29.04.2024, gegen 17:50 Uhr, befand sich ein 24-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München in seiner Wohnung. Nach seinen Angaben hörte er dort ein ungewöhnliches Geräusch und traf daraufhin im Wohnungsflur auf eine ihm unbekannte männliche Person.

Laut seiner weiteren Erzählung wurde er daraufhin von dieser Person unvermittelt angegriffen. Bei der folgenden Auseinandersetzung hatte der unbekannte Täter auch versucht, auf den 24-Jährigen mit einem Messer einzustechen. Diesen Angriff konnte er aber abwehren. Dabei wurde er an einem Arm verletzt. Der unbekannte Täter verließ daraufhin die Wohnung.

Der 24-Jährige hatte den Eindruck, dass der Unbekannte in der Wohnung etwas entwenden wollte.

Etwas verspätet alarmierte der 24-Jährige den Polizeinotruf 110. Daraufhin fuhren mehrere Streifen zur Wohnung und es wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die keine Hinweise auf den Täter brachten.

Die Verletzungen des 24-Jährigen wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 18 – 25 Jahre alt, ca. 1,90 m groß, ca. 90 Kg, kräftige Statur, blonde kurze Haare, blaue Augen, bekleidet mit einer schwarzen Chicago-Bulls-Lederjacke, schwarzer Jogginghose, sprach akzentfrei Deutsch, führte ein Messer mit einer ca. 4 – 5 cm langen schwarzen geriffelten Klinge mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Jagdfeldrings (Haar) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

683. Versuchtes Raubdelikt – Moosach

Am Mittwoch, 01.05.2024, gegen 01:40 Uhr, fuhr ein 28-Jähriger mit Wohnsitz in München mit der U-Bahn zum U-Bahnhof Moosach. Dort stieg er aus und fuhr mit einer Rolltreppe nach oben. Dort wurde er plötzlich von zwei bislang unbekannten Tätern von hinten umgestoßen. Die beiden versuchten daraufhin ihm seine Armbanduhr vom Handgelenk abzuziehen.

Der 28-Jährige wehrte sich und deshalb gelang es den Beiden nicht, die Uhr zu entwenden. Sie ließen von dem 28-Jährigen ab und flüchteten vom Tatort. Der 28-Jährige ging etwas später zu einer nahegelegenen Polizeiinspektion und zeigte dort den Vorfall an.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofs Bunzlauer Platz, U-Bahnaufgang Bunzlauer Platz (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

684. Landfriedensbruch und Körperverletzung – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 01.05.2024, gegen 23:00 Uhr, befand sich eine Gruppe von fünf Personen (zwischen 17 und 23 Jahre alt, alle mit Wohnsitzen in München) im Bereich des Alten Botanischen Gartens. Dort kam plötzlich eine Gruppe aus circa zwanzig Personen auf sie zu. Sie verwickelten sie in ein Gespräch und dabei wurden sie mit einem scharfen Gegenstand bedroht.

Ein Zeuge der den Vorfall bemerkte, informierte sofort den Polizeinotruf 110. Aufgrund der unübersichtlichen Situation wurden über zwanzig Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Die Gruppe der fünf Personen, die bedroht wurde, entfernte sich von der Tatörtlichkeit. Ein 23-Jähriger von ihnen wurde aber noch von den anderen festgehalten und geschlagen. Er wurde später zur Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Von den eingetroffenen Polizeibeamten wurde die ganze Grünanlage durchsucht. Konkrete Hinweise auf die Täter ergaben sich bislang nicht.

Das Kommissariat 24 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen eines Landfriedensbruchs und der Körperverletzung übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Alten Botanischen Gartens (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

685. Pkw-Fahrer entzieht sich einer Kontrollsituation und verursacht daraufhin Verkehrsunfall – Altstadt

Am Donnerstag, 02.05.2024, gegen 01:55 Uhr, fuhr ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Audi auf der Lindwurmstraße. Eine Streife der Münchner Polizei wollte das Fahrzeug anhalten und einer Kontrolle unterziehen.

Daraufhin entfernte sich der 16-Jährige mit dem Pkw mit einer deutlich überhöhten Geschwindigkeit und fuhr in Richtung Innenstadt. Dabei ignorierte er rote Ampeln und fuhr auch über einen Bereich der Fußgängerzone. Am Oskar-von-Miller-Ring fuhr er in den Altstadtringtunnel hinein und dort nahm er die Ausfahrt zum Karl-Scharnagl-Ring. In diesem Bereich verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und der Pkw kollidierte mit der Tunnelwand.

Der 16-Jährige und sein Beifahrer (ein 18-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Berchtesgadener Land) konnten von den eintreffenden Beamten vor Ort festgenommen werden. Der 16-Jährige wurde wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs, eines Kraftfahrzeugrennens und wegen eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Die Anzeigensachbearbeitung ist momentan noch nicht abgeschlossen.

Während der Unfallaufnahme musste der Altstadtringtunnel in diesem Bereich für mehrere Stunden gesperrt werden und der Pkw wurde abgeschleppt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

686. Körperverletzungsdelikt – Au

Am Samstag, 27.04.2024, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 34-Jähriger mit Wohnsitz im Main-Tauber-Kreis zusammen mit einer 30-Jährigen mit Wohnsitz in München die U-Bahn der Linie 1 in Richtung Mangfallplatz. Kurz vor der Haltestelle Kolumbusplatz wurden sie von einer bislang unbekannten männlichen Person angesprochen, ob sie ukrainische Staatsangehörige wären. Nachdem sie die Frage bejaht hatten, schlug der bislang unbekannte Täter dem 34-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf, wobei der 34-Jährige verletzt wurde.

Direkt nach dem Schlag verließ der bislang unbekannte Täter die U-Bahn an der Haltestelle Kolumbusplatz und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der 34-Jährige begab sich, zusammen mit seiner Begleitung, im Anschluss auf die PI 23 (Giesing), wo er den Vorfall zur Anzeige brachte.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm groß, ca. 25 - 30 Jahre alt, athletisch, schwarze Jacke, Hoodie mit Kapuze, schwarze Hose, schwarze Sporttasche.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der U-Bahnlinie 1 Richtung Mangfallplatz, U-Bahnhaltestelle Kolumbusplatz, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

687. Die Verkehrspolizeiinspektion Verkehrserziehung und -aufklärung des Polizeipräsidiums München bietet einen Sicherheitskurs für Senioren an

Der Straßenverkehr stellt wegen seiner zunehmenden Dynamik und Komplexität immer höhere Anforderungen an alle Verkehrsteilnehmer. Zudem werden leider auch immer mehr Bürger Opfer von Eigentumsdelikten und anderen Straftaten. Wie die Statistiken zeigen, sind gerade Personen ab 65 Jahren mit einem steigenden Anteil an Verkehrsunfällen beteiligt und von Straftaten betroffen.

Damit Sie sich vor solchen Gefahren schützen können, bieten wir ein spezielles Sicherheitstraining an, das gleichermaßen Radfahrer, Fußgänger und Fahrzeugführer anspricht.

Im Bereich der Kriminalprävention wird unter anderem über das Phänomen der Trickbetrügerei informiert und Themen der Zivilcourage besprochen.

Der Sicherheitskurs für Senioren wird durch die Verkehrspolizei München in den Räumlichkeiten der Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, angeboten.

Die nächsten Termine sind

Mittwoch, 08.05.2024 und

Mittwoch, 12.06.2024,

jeweils von 15:00 bis 17:00 Uhr!

Die Teilnahme ist kostenlos.

Bei Interesse und für weitere Informationen zu den Veranstaltungen melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 089/6216-3616 an (Mo. - Fr.: 09.00 Uhr – 14.00 Uhr).

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme!