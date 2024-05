Schwerer Verkehrsunfall auf Staatsstraße 3308 - 53-jähriger Motorradfahrer im Krankenhaus verstorben

KARLSTEIN A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochmittag ist es im Bereich eines Kreisverkehrs auf der Staatsstraße 3308 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer kollidierte mit einem VW Tiguan. Der 53-jährige Kradfahrer erlag am Abend seinen schweren Verletzungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war der 37-jährige Fahrer des VW Tiguan gegen 12:30 Uhr auf der Staatsstraße von Karlstein nach Kahl unterwegs. Kurz nach dem Kreisverkehr wollte der Mann auf Höhe einer Haltebucht mit seinem Fahrzeug wenden. Der nachfolgende 53-jährige Motorradfahrer wollte den VW und einen weiteren Pkw überholen, erkannte die Situation jedoch zu spät. Es kam zum folgenschweren Zusammenstoß und der Kradfahrer und seine 10-jährige Sozia wurden vom Motorrad geschleudert.

Der Rettungsdienst und ein Notarzt begaben sich umgehend an die Unfallörtlichkeit und kümmerten sich um die beiden schwer verletzten Unfallbeteiligten. Nach einer Erstversorgung kamen sie in ein naheliegendes Krankenhaus. Am Abend erreichte die Polizei die Nachricht, dass der 53-Jährige seinen schweren Verletzungen erlegen ist.

Die Unfallaufnahme vor Ort erfolgte durch die Alzenauer Polizei, die nun versuchen wird, die genaue Unfallursache zu klären. Zur Unterstützung war die örtliche Feuerwehr mit im Einsatz, welche die Staatsstraße für rund eineinhalb Stunden sperrte.

VW nach Unfall mitten auf Fahrbahn stehen gelassen - Fahrer flüchtet von Unfallstelle

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Nach einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen ist der Unfallfahrer zu Fuß geflüchtet. Seinen Pkw ließ er trotz Dunkelheit mitten auf der Fahrbahn stehen. Die Obernburger Polizei ermittelt wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Unfallflucht.

Der noch unbekannte Fahrer eines VW Golf war am Mittwoch, gegen 05:00 Uhr, auf der Hofstetter Straße von Kleinwallstadt in Richtung Hofstetten unterwegs. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Verkehrsinsel. In der Folge blieb das Fahrzeug auf Grund eines Getriebeschadens liegen. Der Fahrer stellte das Fahrzeug mitten auf der Fahrbahn ab und entfernte sich zu Fuß. Auf Grund der Dunkelheit war das Fahrzeug nur schwer für den nachfolgenden Verkehr zu erkennen.

Die Obernburger Polizei hat noch vor Ort die weiteren Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise:

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum Fahrer geben?

Wer hat im genannten Bereich zwischen 05:00 Uhr und 06:00 Uhr einen Fußgänger beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise werden unter Tel. 06022/629-0 entgegengenommen.

Unfallzeuge schaut nicht weg - Unfallflucht schnell geklärt

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Unfallzeuge handelte am Mittwochvormittag richtig und meldete einen Verkehrsunfall, den er kurz zuvor beobachtet hatte. Die Unfallverursacherin konnte im benachbarten Hessen schnell ermittelt werden.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Verkehrsunfall am Mittwoch, zwischen 10:30 Uhr und 14:30 Uhr. Ein zunächst Unbekannter touchierte auf dem Areal des Campingplatzes einen geparkten Audi und flüchtete von der Unfallstelle. Dieser rechnete jedoch nicht mit einem aufmerksamen Zeugen, der den Unfall beobachtete, sich das Kennzeichen des Fahrzeugs notierte und dies bei der Pforte des Campingplatzes meldete.

Nachdem der Halter des Audi die Polizei verständigt hatte, konnte die Unfallfahrerin nach einer Halternachschau im benachbarten Hessen ermittelt werden. Gegen Sie wird nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Was Sie als Zeuge einer Unfallflucht tun sollten:

Versuchen Sie sich das Kennzeichen und das Autofabrikat zu merken

Möglicherweise erkennen Sie den Fahrer und können eine Personenbeschreibung abgeben (z.B. Geschlecht, Alter, Haarfarbe, Kleidung)

Merken Sie sich den Unfallzeitpunkt

Sollten Personen verletzt sein: Leisten Sie Erste Hilfe und sichern Sie die Unfallstelle ab

Verständigen Sie in jedem Fall die Polizei

Unfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw - 84-Jähriger schwer verletzt

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich hat ein 84-jähriger Fahrradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Der Senior war ohne Helm unterwegs. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war der 84-Jährige mit seinem Fahrrad von Ringheim in Richtung Niedernberg unterwegs und wollte hierbei die Staatstraße 3115 geradeaus überqueren. Für ihn galt in diesem Bereich "Vorfahrt gewähren". Der 84-Jährige fuhr auf die Staatsstraße ein und übersah hierbei offenbar einen vorfahrtsberechtigen Seat. Der 49-jährige Fahrer konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.

Der 84-Jährige wurde schwer verletzt und wurde nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Die Unfallaufnahme vor Ort erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei.

Präventionskampagne #KopfEntscheidung

Im Rahmen der Kampagne informiert die unterfränkische Polizei über die Gefahren im Straßenverkehr und gibt Tipps wie Radfahrer sicherer an das Ziel kommen. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist der Fahrradhelm, der vor schweren Verletzungen schützen kann:

Die Bayerische Polizei - #KopfEntscheidung (bayern.de)

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von zum Mittwoch haben Unbekannte zwei geparkte Pkw in der Kardinal-Döpfner-Straße und der Von-Armin-Straße geöffnet. In einem Fall entwendeten Sie Bargeld aus der Mittelkonsole.

GROßOSTHEIM, OT PFLAUMHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr, wurde aus einem Baucontainer in der Rudelzauer Straße ein Winkelschleifer entwendet.

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch, gegen 17:15 Uhr war eine 23-Jährige mit ihrem Opel auf der B8 unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Mainaschaff-West kam es beim Fahrstreifenwechsel beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Pkw. Die junge Frau musste nach links in die Leitplanke ausweichen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 16:00 Uhr, wurde ein weißer VW Passat am hinteren rechten Radkasten beschädigt. Das Auto parkte in der Pfarrer-Seubert-Straße in einem gekennzeichneten Parkplatz.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

EICHENBÜHL, LKR. MILTENBERG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde die Grundstücksmauer in der Heppdieler Straße beschädigt.

GROßHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte im zwei Bürogebäude in der Industriestraße eingestiegen und haben jeweils Bargeld entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.