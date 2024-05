SCHWEINFURT, HAFEN-OST. In der Zeit von Montag auf Dienstag rammten bislang unbekannte Täter das Hoftor eines örtlichen Fahrzeugverkäufers und entwendeten im Anschluss einen Pkw vom Gelände. Die Kripo Schweinfurt ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.



In der Carl-Zeiß-Straße rammten unbekannte Täter das verschlossene Hoftor eines ortsansässigen Fahrzeughandels um das Tor zu öffnen. Im Anschluss entwendeten sie die Originalschlüssel eines Seat Ateca und fuhren mit dem Pkw davon.

Durch die Polizei Schweinfurt wurde im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung das entwendete Fahrzeug im Bereich der Straße „Am Saumain“ verlassen aufgefunden werden. Die Täter mussten ohne ihre Beute fliehen.

Durch die Kriminalpolizei wurden am Tatort Spuren gesichert.



Die Kriminalpolizei Schweinfurt führt nun die weiteren Ermittlungen in der Sache und hofft bei der abschließenden Tataufklärung auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat nach der Tat flüchtende oder sich sonst auffällig verhaltenden Personen gesehen?

Wer kann Hinweise auf ein mögliches weiteres Fahrzeug geben?

Wer hat sonst sachdienliche Informationen, die für die Polizei hilfreich sein können?

Die Kriminalpolizei Schweinfurt ist für Hinweise unter Tel. 09721/202-1731 erreichbar.