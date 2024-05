673. Raub – Obermenzing

Am Montag, 29.04.2024, gegen 14:00 Uhr, befand sich ein 15-Jähriger mit Wohnsitz in München im Bereich der Bauseweinallee 90, wo er von zwei ihm unbekannten männlichen Personen angesprochen wurde.

Diese waren dem 15-Jährigen bereits im Bereich der S-Bahn-Haltestelle Untermenzing aufgefallen. Die unbekannten Täter warfen dem 15-Jährigen vor, die Mutter der beiden beleidigt zu haben und hielten ihn in der Folge von hinten an den Armen fest.

Die Täter nahmen das Basecap des 15-Jährigen vom Kopf zum Anprobieren ab und forderten ihn auf, ihnen seine Kopfhörer zu geben und tasteten die Hosentaschen des 15-Jährigen ab. Anschließend flüchteten die beiden Täter mit den Kopfhörern.

Der 15-Jährige ging nach Hause und verständigte mit seiner Mutter den Polizeinotruf.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 17 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, schwarzer Oberlippenbart, dunkel gekleidet mit „Gucci-Cap“ (grün-rote Streifen)

Täter 2:

Männlich, ca. 16 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, schwarzer Oberlippenbart, dunkel gekleidet mit schwarzen Adidas-Schuhen (weißen seitlichen Streifen und grau im Bereich der Ferse)

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bauseweinallee, S-Bahnhof Untermenzing, Weinschenkstraße (Obermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

674. Raub – Haidhausen

Am Dienstag, 30.04.2024, gegen 02:00 Uhr, befand sich ein 18-Jähriger in der Grünanlage der Maximiliananlage (Max-Planck-Straße/Theresiastraße). Plötzlich trat ihm eine unbekannte männliche Person gegenüber, die angab, ein Messer bei sich zu haben.

Der Täter forderte den 18-Jährigen auf, ihm seine Wertsachen auszuhändigen. Anschließend griff der Täter in die Hosentaschen des 18-Jährigen, nahm dessen Mobiltelefon an sich und flüchtete damit unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 18 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, schlank, westasiatisches Erscheinungsbild, schwarze lockige kurze Haare, leichter Oberlippenbart, dunkelbraune Augen, bekleidet mit einer grauen Hose, grünen Schuhen und weißer Kappe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Maximiliananlage, U-Bahnhaltestelle Max-Weber-Platz (Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

675. Raub – Altstadt/ÖPNV

Am Dienstag, 30.04.2024, gegen 07:00 Uhr, entdeckte ein Bahnmitarbeiter im ersten Wagen der S2 (Fahrtrichtung Erding) einen verletzten, aber ansprechbaren Mann. Nach ersten Ermittlungen wurde der 43-Jährige aus dem Landkreis München tätlich angegriffen und beraubt. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich in der S-Bahn S2 Richtung Erding (erster Wagon) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

676. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Trambahn – Ludwigsvorstadt

Am Dienstag, 30.04.2024, gegen 08:40 Uhr, fuhr ein 61-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Peugeot auf der Bayerstraße stadtauswärts. Etwa auf Höhe der Mittererstraße wollte er wenden, um auf der Bayerstraße stadteinwärts zu fahren.

Zeitgleich fuhr ein 44-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einer Trambahn auf den Schienen der Bayerstraße ebenfalls in stadtauswärtiger Fahrtrichtung.

Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung der Trambahn kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei stieß die Straßenbahn gegen die linke Fahrzeugseite des Pkw Peugeot. Der Pkw wurde etwa fünf Meter mitgeschleift. Durch den Zusammenstoß wurde der 61-Jährige leicht verletzt, vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnfahrer und die rund 50 Fahrgäste blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizei München. Während der Unfallaufnahme war die Bayerstraße in beiden Richtungen komplett gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Die Sperrung stadteinwärts dauerte bis 11:00 Uhr an. Wegen des Ausfalls der Straßenbahnlinie wurden Ersatzbusse eingesetzt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

677. Verkehrsunfall; Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer – Unterhaching

Am Dienstag, 30.04.2024, gegen 14:15 Uhr, fuhr eine 77-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg zwischen den zwei Fußballfeldern am Sportpark. Als ihr ein Fahrzeug entgegenkam, hielt sie am rechten Fahrbahnrand im Bereich einer Grünfläche an, um das Fahrzeug passieren zu lassen. Beim Anfahren stürzte die 77-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizei München. Diese führt auch die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.

678. Größerer Rettungseinsatz aufgrund von zwei Personen im Wasser – Isarvorstadt

Am Dienstag, 30.04.2024, gegen 21.30 Uhr, wurde die Polizei von einer Passantin über zwei Personen in der Isar informiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden alarmiert und fuhren in Richtung Reichenbachbrücke. Die Einsatzleitung der Polizei vor Ort ließ die Reichenbachbrücke für den Fahrzeugverkehr sperren, um Platz für die Einsatzkräfte zu schaffen. Der Verkehr wurde umgeleitet. Durch die Integrierte Leitstelle wurde ein Rettungshubschrauber angefordert und der Einsatz von Tauchern vorbereitet.

Die eintreffenden Beamten konnten mehrere Augenzeugen befragen. Dabei wurde bekannt, dass es sich um eine männliche Person und ein Kind handelte, die mit einem defekten Schlauchboot auf der Isar trieben. Auf Höhe der Reichenbachbrücke seien sie aus dem Wasser gestiegen und hätten sich anschließend in Richtung Ohlmüllerstraße entfernt.

Die beiden Personen aus der Isar konnten nicht mehr angetroffen werden. Die Suchmaßnahmen wurden daraufhin abgebrochen und der Verkehr auf der Reichenbachbrücke wieder freigegeben.

679. Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Kraftrad; eine Person verletzt – Sendling

Am Dienstag, 30.04.2024, gegen 22:00 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Münchner mit einem Motorrad Kawasaki die Hansastraße stadtauswärts und bog nach links in den Landaubogen ein. Zeitgleich überquerte ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in München fußläufig die Fahrbahn des Landaubogens.

Auf der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und dem Motorrad. Dabei wurde der 38-Jährige schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Kradfahrer blieb unverletzt. An dem Kraftrad entstand geringer Sachschaden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizei München. Diese führt auch die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

680. Einsatzbilanz Freinacht – Stadt und Landkreis München

Die sogenannte „Freinacht“ bezeichnet heuer die Nacht von Dienstag, 30.04.2024, auf Mittwoch, 01.05.2024. In dieser Nacht ist es Brauch, kleinere Streiche zu spielen. Zudem ziehen in der Regel Jugendgruppen umher und feiern.

Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München verzeichnete in der diesjährigen „Freinacht“ insgesamt 472 Einsätze. Von diesen Einsätzen konnten elf eindeutig dem Brauchtum der „Freinacht“ zugeordnet werden.

Als exemplarische Fälle seien folgende Einsätze genannt:

Gegen 22:00 Uhr warfen mehrere Jugendliche mit Wasser gefüllte Luftballons von einem Hausdach in der Pflugstraße auf Passanten und Fahrradfahrer. Laut Mitteilung einer Passantin sei ein Radfahrer hierdurch beinahe zu Fall gekommen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten weder die Jugendlichen noch ein Fahrradfahrer angetroffen werden. Zudem wurden auch keine Beschädigungen im nahen Umfeld festgestellt.

Gegen 22:45 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass eine circa zehnköpfige Personengruppe im Bereich der Theresienwiese Flaschen gegen geparkte Fahrzeuge geworfen hätte. Im Rahmen der eingeleiteten Maßnahmen wurde eine Personengruppe angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Des Weiteren wurden mehrere geparkte Fahrzeuge einer näheren Betrachtung unterzogen. Es konnten keine Schäden festgestellt werden. Die Personen der Gruppe wurden daraufhin ermahnt und aus der Kontrolle entlassen.

Gegen 23:15 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass in der Feldkirchner Straße in Aschheim zwei Jugendliche randaliert hätten. Hierbei hätten sie an mehrere Schaufenster geschlagen sowie versucht ein Fahrrad umzuwerfen. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, hatten sich die Jugendlichen bereits in Richtung Dornach entfernt. Es konnten keine Beschädigungen festgestellt werden.

Die diesjährige „Freinacht“ kann, wie bereits im letzten Jahr, als vergleichsweise ruhig bezeichnet werden.