LICHTENFELS. Zahlreiche Aufkleber fand eine Polizeistreife am Mittwochmorgen am Schaufenster eines Parteibüros vor. Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung führt die Kripo Coburg.

Vom Dienstag bis zum Mittwochmorgen machten sich Unbekannte am Schaufenster des AfD-Parteibüros in der Langheimer Straße in Lichtenfels zu schaffen. Mit einer Vielzahl von Aufklebern versahen die Täter die Scheibe und verursachten einen Schaden von noch unbekannter Höhe. Die Aufkleber trugen den Namen einer politisch linksgerichteten Organisation.

Zur Unterstützung ihrer Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei Coburg um Zeugenhinweise. Melden Sie sich bitte unter der Tel.-Nr. 09561/6450.