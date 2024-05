Körperliche Auseinandersetzung - Polizei sucht nach einer Gruppe Jugendlicher

WÖRTH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Maibaumfest kam es zum Streit zweier Gruppen, welcher wenig später an einem anderen Ort eskalierte. Die Polizei in Obernburg am Main ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Wörth am Main das Maibaumfest gefeiert. Dort kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zweier Gruppen, zu Straftaten kam es an dieser Stelle jedoch noch nicht. Als die beiden Gruppen den Fest Ort verlassen hatten, trafen sie gegen 01:30 Uhr in der Emil-Geis-Straße wieder aufeinander. Hier kam es zu Schlägen und Tritten gegen die vier Geschädigten im Alter von 21 bis 24 Jahren. Der Übergriff fand aus den Reihen einer zehnköpfigen Gruppe statt und wurde von Unbeteiligten beobachtet.

Die Gruppe um die Täter entfernten sich nach ihrem Übergriff in unbekannte Richtung. Die vier Geschädigten blieben leicht verletzt zurück.

Die Polizeiinspektion in Obernburg am Main hat die Ermittlungen aufgenommen und Bittet die Bevölkerung um Hinweise zur Identifizierung der zehnköpfigen Tätergruppe.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Männlich

Cicra 18 Jahre alt

Vorwiegend südländisches Äußere

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Obernburg am Main

WÖRTH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden an einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr das hintere Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug stand an der Ecke Luxburgstraße/Ludwigstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Im Bauscherweg wurde am Dienstag, in der Zeit von 09:55 Uhr bis 10:25 Uhr, ein schwarzer VW Lupo angefahren. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz des Jobcenters.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.