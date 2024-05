BINDLACH, LKR. BAYREUTH. Zum wiederholten Mal beschädigten Unbekannte ein Wahlplakat in der Bad Bernecker Straße in Bindlach. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Von Montagabend bis Dienstagmorgen beschädigten Unbekannte ein Großflächenplakat der SPD zur Europawahl. Die Täter beklebten den Aufsteller mit selbstgefertigten Buchstaben und verursachten einen Schaden von etwa 300 Euro. Bereits wenige Tage zuvor machte sich jemand in gleicher Weise an dem Plakat am Straßenrand in der Bad Bernecker Straße zu schaffen.

Die Kripo Bayreuth ermittelt wegen der Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund und bittet um Hinweise. Wenn Sie Beobachtungen zu der Beschädigung gemacht haben oder zur Aufklärung der Tat beitragen können, melden Sie sich bitte unter der Tel.-Nr. 0921/5060.