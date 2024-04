Unfall beim Überholen I

RIEDEN. Zur Mittagszeit ereignete sich in Rieden, OT Zellerberg, ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin (Pedelec) und einer Pkw-Fahrerin. Die 67-jährige Radfahrerin fuhr gerade auf der Straße Stadtauswärts. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin wollte die Radfahrerin gerade überholen - was an dieser Stelle problemlos möglich war. Als sich die beiden Fahrzeuge direkt nebeneinander befanden, bog die Fahrradfahrerin, welche ohne Helm unterwegs war, unvermittelt nach links ab, ohne auf den bereits überholenden Pkw zu achten. Bei dem nun folgenden Verkehrsunfall erlitt die Radfahrerin schwerste Kopfverletzungen und wurde vom RTW ins Krankenhaus Kaufbeuren verbracht.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 3000 EUR. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 500 EUR. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter angefordert.

(PI Buchloe)

Unfall beim Überholen II

KALTENTAL. Am frühen Dienstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen Dösingen und Blonhofen. Dabei fuhr eine Fahrzeugkolonne von Dösingen in Richtung Blonhofen hinter einem Traktor mit Anhänger her. Kurz vor Blonhofen wollte der Traktor nach links in einen Feldweg abbiegen. In diesem Moment überholte der Fahrer des ersten Fahrzeugs hinter dem Traktor, weil er wahrscheinlich den Blinker des Anhängers übersah. Dieser war zum Unfallzeitpunkt stark verschmutzt. Der 47-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Buchloe verbracht. Seine 75-jährige Beifahrerin kam mit dem Verdacht auf eine Fraktur im Oberkörperbereich und Prellungen ins Krankenhaus. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Am Traktor wurde das vordere linke Rad sowie die Achse beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 7500 Euro. Den Fahrer des Traktors erwartet eine Anzeige wegen der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr. Ein mögliches Fehlverhalten des Pkw-Fahrers wird ebenfalls geprüft.

(PI Buchloe)