Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. Freitagnacht sollen zwei Männer 50 Euro Bargeld und das Mobiltelefon eines 35-Jährigen unter Anwendung von Gewalt entwendet haben. Eine Richterin erließ inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige im Alter von 35 und 27 Jahren.

Zwei Männern wird vorgeworfen, am Freitag gegen 22:15 Uhr einen 35-jährigen Marokkaner an der Kettenbrücke überfallen zu haben. Die zwei Tatverdächtigen sollen auf den 35-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben. Im Anschluss sollen sie sein Bargeld und sein Mobiltelefon an sich genommen haben und geflüchtet sein. Zwei Zeugen erkannten die Tatverdächtigen, einen 35-jährigen Algerier und einen 27-jährigen Marokkaner wieder und ermöglichten so die Festnahme der beiden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ eine Ermittlungsrichterin am vergangenen Wochenende Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen. Diese sitzen nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.