Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Am Freitag haben Schockanrufer versucht, eine 65-jährige Frau aus Hirschaid um einen hohen fünfstelligen Geldbetrag zu bringen. Die Frau erkannte jedoch die Masche und half so, den Geldabholer festzunehmen. Ein Richter erließ am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl.

Am Freitagmittag riefen Unbekannte die 65-jährige Frau aus Hirschaid an. Die Anrufer schilderten ihr, dass ihre Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei. Sie müsse deshalb eine Kaution in Höhe von 22.000 Euro aufbringen, um einen Gefängnisaufenthalt abzuwenden. Die Frau erkannte die Masche und ließ sofort die Polizei informieren. So konnten mehrere Streifen der Verkehrspolizei, des Zentralen Ergänzungsdienstes und der Kriminalpolizei Bamberg den Geldabholer am Freitagnachmittag festnehmen. Es handelt sich hierbei um einen 21-jährigen polnischen Staatsangehörigen.

Der Mann muss sich nun wegen des versuchten banden- und gewerbsmäßigen Betruges verantworten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ ein Richter am Samstag Haftbefehl. Der 21-Jährige sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt ein.