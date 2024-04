IRCHENRIETH. LKR. NEUSTADT A.D.W. In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu einer Metzgerei in Irchenrieth und entwendeten dort einen Tresor. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen.

Am Montagmorgen, 29. April, stellte eine Mitarbeiterin der Metzgerei fest, dass sich in der Nacht Einbrecher an der Metzgerei zu schaffen machten. Ein oder mehrere Täter hebelten in der Sonntagnacht die Eingangstür der Metzgerei auf und verschafften sich so Zutritt zu den Geschäftsräumen. Dort durchwühlten die Täter mehrere Schübe und entwendeten schließlich gewaltsam den fest verbauten Tresor der Metzgerei. Der Beuteschaden liegt hierbei im vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich Irchenrieth verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0961/401-2222 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. zu melden.