HOF. Eine 42-jährige Hotelbewohnerin warf am Montagnachmittag eine Weinflasche von einem Balkon und traf damit ein Kind am Kopf. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Montag, gegen 13.45 Uhr, war eine Gruppe Kinder mit ihren Betreuern zu Fuß in der Hofer Liebigstraße unterwegs. Auf Höhe eines Hotels in der Nähe der Bahnhofstraße wurde ein neunjähriger Junge plötzlich von einer Flasche am Kopf getroffen. Eine 42-jährige Frau, Gast in dem Hotel, soll die leere Weinflasche aus Glas von einem Balkon im zweiten Stock auf die Straße geworfen haben. Das getroffene Kind erlitt durch den Aufprall eine Kopfplatzwunde. Laut Angaben der Mediziner ist die Verletzung nicht lebensbedrohlich. Zur Sicherheit behielten sie den Jungen jedoch für 24 Stunden zur Beobachtung im Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt in dem Fall wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Speziell geht es den Ermittlern um Beobachtungen, wie die Weinflasche in Richtung Straße geworfen wurde. Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 09281/7040 bei der Kripo.