RIMSTING, LKR. ROSENHEIM. Ein schneller Ermittlungserfolg gelang der Polizeiinspektion Prien am Chiemsee nach einem Zeugenhinweis mit der Festnahme eines 36-Jährigen am Montag, 29. April 2024. Der Mann hatte zwei Tage zuvor im Terrassenbereich eines Restaurants in Rimsting Benzin ausgeschüttet und dieses angezündet. Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft wurde der 36-Jährige am heutigen Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen versuchter schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit Sachbeschädigung erließ. Der 36-Jährige kam in Untersuchungshaft.

Wie berichtet, war es am Samstag (27. April 2024) in einem Restaurant in Rimsting zu einem Streit zwischen Angestellten der Pizzeria und einem Mann und dessen Begleiterin gekommen. Die beiden Personen waren daraufhin weggegangen. Später am Abend war der Mann zum Restaurant zurückgekommen, hatte im Bereich der Terrasse Benzin aus einem Kanister ausgeschüttet und dieses angezündet. Das Feuer hatte rasch gelöscht werden können, so dass der an dem Terrassenmobiliar entstandene Schaden verhältnismäßig gering ausfiel. Personen waren zum Glück nicht zu Schaden gekommen.

Nur zwei Tage später, am gestrigen Montagnachmittag (29.04.2024), gelang der Polizeiinspektion Prien am Chiemsee mit der Festnahme eines Tatverdächtigen der schnelle Ermittlungserfolg. Der Hinweis eines Zeugen hatte die Ermittler auf die Spur des Mannes, einen 36 Jahre alten polnischen Staatsangehörigen, geführt. Der Tatverdächtige zeigte sich bei seiner Vernehmung geständig. Er wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl wegen versuchter schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit Sachbeschädigung, der 36-Jährige wurde unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Frage nach dem Motiv für die Tat ist noch nicht abschließend geklärt und bedarf weiterer Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Prien am Chiemsee. Inspektionsleiter Jürgen Thalmeier bedankt sich ausdrücklich für die Unterstützung bei der öffentlichen Fahndung nach dem Brandstifter, denn der Hinweis aus der Bevölkerung trug wesentlich zur Fallaufklärung bei.