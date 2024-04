NÜRNBERG. (447) Im Zeitraum von Freitagnachmittag (26.04.2024) und Montagvormittag (29.04.2024) beschmierten Unbekannte eine Schule im Nürnberger Stadtteil Gostenhof mit politischen Schriftzügen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Zwischen 15:00 Uhr am Freitag und 08:00 Uhr am Montag schrieben der oder die unbekannten Täter mehrere Schriftzüge mit linksradikalem Hintergrund (u.a. Hammer und Sichel) in unterschiedlichen Farben an die Mauer eines Schulgebäudes in der Sielstraße. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 300 Euro.

Das Fachkommissariat Staatsschutz der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Personen bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Moritz Schlösser / bl