669. Verkehrsunfall zwischen Krankentransportfahrzeug und Pkw; eine Person verletzt – Oberschleißheim

Am Montag, 29.04.2024, gegen 17:45 Uhr, befuhr eine 18-Jährige mit Wohnsitz in München zusammen mit einem 36-Jährigen im Rahmen einer Einsatzfahrt mit einem Krankentransportwagen die Ingolstädter Landstraße in Richtung Milbertshofen. Sie wollte dem Straßenverlauf weiter geradeaus folgen.

Zeitgleich fuhr ein 44-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw BMW ebenfalls die Ingolstädter Landstraße in Richtung Autobahnauffahrt A 99. Er wollte an der Kreuzung nach links abbiegen, um der Ingolstädter Landstraße weiter in Richtung Milbertshofen zu folgen.

In der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Kreuzung wird durch eine Lichtzeichenanlage geregelt, allerdings kann nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht festgestellt werden, welcher der beiden Unfallbeteiligten Vorfahrt hatte.

Der 44-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Untersuchung vor Ort.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

670. Raub; zwei Tatverdächtige festgenommen – Allach

Am Sonntag, 28.04.2024, gegen 18:30 Uhr, wurden zwei rumänische Arbeiter ohne festen Wohnsitz in Deutschland, ein 20-Jähriger und ein 37-Jähriger, durch drei Arbeitskollegen unter dem Vorwand mit einem Pkw abgeholt, dass diese in eine bessere Arbeiterunterkunft ziehen könnten.

Der 20-Jährige und der 37-Jährige stiegen daraufhin mit ihren persönlichen Gegenständen zu den drei Personen in den Pkw ein. Bereits während der Fahrt wurden die beiden durch die drei Personen körperlich angegangen und unter Vorhalt eines Messers dazu aufgefordert ihre persönlichen Gegenstände herauszugeben. Dieser Aufforderung kamen der 20-Jährige und der 37-Jährige nach.

Anschließend fuhren die Täter mit den Beiden in den Bereich des Allacher Forstwegs, wo diese aus dem Fahrzeug gezogen und körperlich angegangen wurden. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Ein unbeteiligter Zeuge entdeckte den 20-Jährigen und 37-Jährigen verletzt auf dem Boden und verständigte daraufhin den Notruf der Polizei. Durch den Vorfall wurden die Beiden verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte die aktuelle Unterkunft der Täter ausfindig gemacht werden. Nachdem die Beamten vor Ort Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I hielten, wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Zimmer der Tatverdächtigen vollstreckt und es konnten zwei der drei Tatverdächtigen festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um zwei Arbeiter mit rumänischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland (37 und 21 Jahre alt). Der dritte Tatverdächtige konnte bislang noch nicht identifiziert werden.

Der 37- und 21-Jährige wurden unter anderem wegen Raub und gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Gegen die beiden wurde am Montag, 29.04.2024, ein Haftbefehl erlassen und sie wurden der Haftanstalt überstellt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei.

671. Fahrzeugbrand – Moosach

Am Montag, 29.04.2024, gegen 11:00 Uhr, gerieten im Bereich der Netzerstraße drei am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeuge in Brand. Der verständigten Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen.

Durch den Brand wurden die drei Pkw komplett zerstört, drei weitere Pkw wurden leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache führt das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei.

672. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Callcenterbetrug – Neubiberg

Am Montag, 29.04.2024, gegen 18:15 Uhr, erhielt eine über 80-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München einen Anruf einer bislang unbekannten Frau. Diese gab sich als Polizeibeamtin aus und behauptete, dass die Tochter der über 80-Jährigen in einen Verkehrsunfall involviert gewesen wäre und eine Kaution in Höhe von über 150.000.- Euro zu übergeben wäre.

Während des Anrufs konnte die über 80-Jährige eine männliche Person dabei beobachten, welche sich auf dem Grundstück befand und telefonierte. Die über 80-Jährige erkannte den Betrugsversuch und verständigte den Polizeinotruf 110.

Der unbekannte Mann auf dem Grundstück entfernte sich nach kurzer Zeit wieder. Im weiteren Verlauf kam es zu keiner Geldübergabe. In einer sofort durchgeführten Fahndung im Nahbereich konnte der unbekannte Mann angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 45-jährige tschechische Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz in Deutschland von einer bislang unbekannten Person angeheuert wurde, um bei der über 80-Jährigen etwas abzuholen. Der 45-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt überstellt und wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 61 der Münchner Kriminalpolizei.