BAYREUTH. Unbekannte hinterließen radikale Schmierereien auf zwei Parkbänken an der Rheinstraße. Die Kripo Bayreuth bittet um Zeugenhinweise.

Am Sonntagvormittag fielen einem Spaziergänger die Schmierereien auf zwei Parkbänken auf. Unbekannte hatten mit einem weißen Farbstift rechtsradikale Parolen und einige Hakenkreuze hinterlassen. Wann die Tat begangen wurde, ist nicht näher bestimmbar. Die Bänke stehen entlang des Radweges neben der Rheinstraße in Richtung Kreisel an der Neckarstraße. Wegen des politischen Bezugs ermittelt hierzu die Kriminalpolizei Bayreuth und bittet um Mithilfe.

Zeugenhinweise zu den Schmierereien geben Sie bitte unter der Tel.-Nr. 0921/5060.