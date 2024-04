Schulwegtraining am Bayerischen Untermain - Obernburger Polizei besucht Kindergärten im Altlandkreis

LANDKREIS MILTENBERG. Von November 2023 bis März 2024 haben die Verkehrserzieher der Polizeiinspektion Obernburg 49 Kindergärten im Altlandkreis Obernburg besucht. Hier wurde mit rund 800 Vorschulkindern ein Verhaltens- und Schulwegtraining durchgeführt.

Den angehenden ABC-Schützen wurden zunächst die Gefahren im Straßenverkehr und insbesondere das richtige Überqueren einer Straße in verschiedenen Situationen erklärt. Nach einigen Übungen im gesicherten Bereich wurde das direkt auch an der richtigen Straße trainiert.

Aber auch viele weitere Punkte standen auf dem Stundenplan:

Es wurde erklärt, warum es wichtig ist seinen Namen und die Adresse zu kennen und wo und bei wem ein Kind in schwierigen Situationen Hilfe finden kann, wenn es seine Eltern aus den Augen verloren hat.

Die Wichtigkeit des eines Helms beim Fahrradfahren und warum man im Auto in seinem Kindersitz oder auf der Sitzerhöhung angeschnallt sein muss.

Die Notrufnummern und wie ein telefonischer Notruf abgesetzt werden sollte.

Zum Abschluss jedes Besuches durften die Kinder einen Blick in den Streifenwagen werfen und schauen, was sich alles an Ausrüstung in einem Polizeiauto befindet.

Da das Schulwegtraining für die Kinder nur ein Anfang ist und noch nicht ausreicht, um auf die Gefahren im Straßenverkehr sicher vorbereitet zu sein, eine Bitte an alle Eltern:

Üben Sie mit Ihrem Kind den zukünftigen Schulweg oder den Weg zur Bushaltestelle, bis es ihn auch alleine gehen kann.



Defekt an Bremse - Anhänger fängt Feuer - Polizei löscht Flammen

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am frühen Montagmorgen fing der Anhänger eines Sattelzugs auf der A3 Feuer. Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach konnte den Brand schnell löschen und Schlimmeres verhindern.

Der Fahrer des Gespanns war gegen 02:00 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als er Rauch an seinem Anhänger bemerkte. Er hielt geistesgegenwärtig am Standstreifen an und verständigte den Notruf. Eine Streife der Autobahnpolizei war schnell vor Ort und konnte die Flammen rasch mit einem Feuerlöscher bekämpfen. Die Beamten konnten damit ein großflächiges Ausbreiten des Feuers verhindern.

Die ebenfalls alarmierten Feuerwehren aus Hösbach, Goldbach und Aschaffenburg halfen bei der Verkehrsabsicherung und überprüften, ob der Brand auch abschließend gelöscht war.

Grund für das Feuer war offensichtlich ein technischer Defekt an einer Bremse der Hinterachse. Nachdem der Schaden vorläufig repariert wurde, konnte der Lkw die Autobahn selbstständig verlassen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

HEIGENBRÜCKEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 16:00 Uhr, und Sonntag, 13:00 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat "Am Adamsberg" aufgebrochen. Der Dieb ist mit Zigaretten und Bargeld geflüchtet.



GLATTBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Nachbar hat am Sonntag gegen 16:15 Uhr eine augenscheinlich mutwillig beschädigte Eingangstür des REWE-Supermarkts in der Straße "Weihersgrund" festgestellt. Den Umständen nach geht die Polizei von Sachbeschädigung aus. Der Tatzeitraum lässt sich bislang nicht näher eingrenzen.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.