BODENWÖHR. LRK. SCHWANDORF. In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendete ein bisher unbekannter Täter in Bodenwöhr ein mit Keyless-Go ausgestattetes Fahrzeug. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen.

Der 58-jährige Eigentümer hat seinen Pkw Audi, Q 5, Farbe schwarz, am Freitag, 26. April gegen 17:00 Uhr in der Hofeinfahrt seines Wohnhauses in Bodenwöhr abgestellt. Am nächsten Tag musste er feststelle, dass ein bisher unbekannter Täter den Wagen wohl gewaltfrei öffnete und damit davon fuhr. Das Fahrzeug hat einen Zeitwert von ca. 35.000 Euro und war mit dem sogenannten „Keyless-Go-System“ ausgerüstet. Es ist davon auszugehen, dass der oder die Täter das System überwunden haben und somit den Diebstahl unbemerkt begehen konnten.

Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter.

Wenn Sie in der Nacht vom 26. auf den 27. April in Bodenwöhr Beobachtungen gemacht haben, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0.

Leider ist diese Art von sogenannten „Keyless-Go-Diebstählen“ kein Einzelfall mehr. Um der Vorgehensweise der Täter entgegenzuwirken, wird durch die Polizei Folgendes geraten: