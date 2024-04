SONTHOFEN. Eine 49-Jährige lernt einen angeblichen Arzt auf einer Onlineplattform kennen und wird von ihm um einen niedrigen fünfstelligen Betrag gebracht. Die Polizei warnt vor der als Liebesbetrug bekannten Masche und gibt Tipps, wie Sie sich richtig verhalten.

Love Scamming | Die Masche mit der vorgespielten Liebe

Auf der Suche nach der großen Liebe versuchen viele über das Internet andere kennenzulernen. Das machen sich auch Betrüger zu Nutze. Ist ein Kontakt über soziale Netzwerke und Messengerdienste erst einmal hergestellt, werden Sie im Internet oder am Telefon mit Liebesbekundungen und Aufmerksamkeit überhäuft – und zwar einzig und allein mit dem Ziel, Ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Oft haben die Täter vorher über viele Wochen hinweg ernsthaftes Interesse an ihrer Online-Bekanntschaft vorgetäuscht. Aus diesem Grund fällt es Betroffenen oft nicht schwer, einer ersten Geldforderung nachzukommen. Seinem Partner oder der Partnerin würden die meisten schließlich auch Geld leihen. Doch das ist oft der Anfang von weiteren Geldforderungen oder Bitten um finanzielle Gefallen.

Plötzlich gibt es Schwierigkeiten mit der Einreise, dem Pass, einer Autopanne, einem Überfall oder Diebstahl der Kreditkarte, einem Krankenhausaufenthalt oder vielem anderen mehr – die Betrüger brauchen dringend schnelles Geld und Sie sind die einzige Hoffnung.

In vielen Fällen operieren die Täter aus dem Ausland.

Der aktuelle Fall aus Sonthofen

SONTHOFEN. Auf einem Online Kontaktportal erschlich sich ein unbekannter Trickbetrüger durch vortäuschen falscher Tatsachen und Behauptungen das Vertrauen einer 49-jähirgen Geschädigten. Der Betrüger behauptete ein Arzt aus Amerika zu sein und momentan in Deutschland einen Deutschkurs zu belegen. Er wollte der Geschädigten einen wertvollen Diamanten zum Geschenk machen, den er für Hilfeleistungen in früherer Zeit von einem König in Liberia erhalten hatte. Bei der Überführung nach Deutschland sei der Diamant aber vom Zoll in Frankreich einbehalten und er wegen Schmuggelverdachts angeklagt worden.

Der Betrüger forderte nun von der Geschädigten, ihm Geld im Rahmen eines aufgenommenen Kredits zur Verfügung zu stellen, um somit seine Verhaftung durch Zahlung einer Kaution zu verhindern. Der Betrüger versprach der 49-Jähirgen, das Geld doppelt und dreifach zurückzahlen. Durch eine anhaltende Beeinflussung gelang es dem unbekannten Betrüger, die Frau dazu zu bringen, einen niedrigen fünfstelligen Betrag auf ein Konto nach Griechenland zu überweisen. Nachdem die Geschädigte das Geld überwies, brach der Kontakt ab und ihr wurde bewusst, dass sie auf eine Betrugsmasche hereingefallen ist. Die polizeilichen Ermittlungen in diesem Fall dauern noch an. (PI Sonthofen)

Zahlen im Bereich des PP Schwaben Süd/West

Im letzten Jahr registrierte die Polizei im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West 58 erfolgreiche Fälle der Betrugsmasche „Love-Scamming“. Die Betrüger erzielten dabei eine Summe von über zwei Millionen Euro. Im laufenden Jahr wurden der Polizei bereits 16 Fälle mit einer Schadenssumme von knapp 265.000 Euro zur Anzeige gebracht.

Im Landkreis Oberallgäu wurden im Jahr 2023 13 erfolgreiche Fälle von Love-Scamming angezeigt. Im laufenden Jahr sind es bislang fünf Fälle.

So schützen Sie sich!

Seien Sie bei neuen Kontakten vorsichtig: Um nicht Opfer von Love-Scamming zu werden, sollten Sie bei jeder Kontaktaufnahme von Unbekannten über das Internet oder über Messenger-Dienste grundsätzlich misstrauisch zu sein. Achten Sie auf Ungereimtheiten und Widersprüche und lassen Sie sich von fadenscheinigen Ausreden und Erklärungen nicht blenden.

Überweisen Sie grundsätzlich kein Geld an Menschen, die Sie nie persönlich kennengelernt oder gesehen haben! Machen Sie geleistete Zahlungen, wenn noch möglich, sofort rückgängig

Seien Sie misstrauisch, wenn ein persönliches Treffen immer wieder verschoben wird!

Erstatten Sie Anzeige: Sollten Sie in eine solche Situation geraten, wenden Sie sich umgehend an die Polizei

Im Notfall wählen Sie den Notruf 110!

(PI Sonthofen)

