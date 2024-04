SCHWANDORF/PILSEN (CZ). Am Dienstag, 16. April, wurde Rudolf Stadler im Rahmen der bayerisch-tschechischen Arbeitsgruppensitzung für die langjährige Zusammenarbeit mit der Polizei des Pilsener Bezirks im Bereich der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit geehrt. Die Auszeichnung und Medaille wurde u. a. ihn in Anwesenheit vom Oberpfälzer Polizeipräsidenten Thomas Schöniger, durch Herrn Brigadegeneral mgr. Petr Macháček von der Bezirksdirektion Pilsen und Brigadegeneral Mgr. Bc. Luděk Procházka Bezirksdirektion Südböhmen überreicht.

Das gemeinsame Zentrum in Schwandorf leistet seit vielen Jahren eine wichtige Rolle in der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit und bildet für Polizei- und Zollbehörden auf beiden Seiten einen wichtigen Ansprechpartner. Erster Kriminalhauptkommissar Rudolf Stadler ist in seiner Funktion als stellvertretender Kontingentleiter der Bayerischen Polizei bereits seit rund 13 Jahren nicht nur für die örtlichen Mitarbeiter der bayerischen Polizei Ansprechpartner und Vorgesetzter, sondern auch für die anderen beteiligten Behörden aufgrund seiner langen Zugehörigkeit ein kontinuierlicher Garant für einen professionellen Austausch. Diese langjährige und beispiellose Zusammenarbeit mit der tschechischen Polizei wurde nun durch die Polizei des Pilsener Bezirks mit deren Ehrenmedaille und durch die Polizei des Bezirks Südböhmen durch deren Ehrenmünze gewürdigt.

Die beiden Auszeichnungen stellen zwei der höchsten Verdienstmöglichkeiten, die durch die tschechische Polizei an ausländische Personen verliehen werden können dar. Rudolf Stadler zeigte sich bei der Überreichung sichtlich geehrt. In einem kurzen Dank berichtete er von der seit Jahren guten Zusammenarbeit, dem guten Klima und die Freude, die er all die Jahre bei der gemeinsamen Arbeit hatte.