KRONACH. Am späten Samstagabend brachen Unbekannte in eine Wohnung in Kronach ein. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Täter verschafften sich am Samstag, zwischen 23 Uhr und 23.15 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung in der Adolf-Kolping-Straße. Anschließend durchwühlten sie die Räume und flüchteten. Dabei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Angaben machen kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg.