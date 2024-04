LANDSHUT. Am Freitag (26.04.2024) übergab ein 75-Jähriger nach einem sogenannten „Schockanruf“ eine größere Menge Bargeld an einen unbekannten Mann. Die Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben hat die Ermittlungen in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Landshut übernommen.

Gegen Mittag erhielt die Ehefrau des 75-Jährigen einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten, der ihr vorgaukelte, dass ihr Sohn in einen schweren Unfall verwickelt sei und sie nun Geld bezahlen müsste, um für ihren Sohn eine Kaution zu hinterlegen. Gegen 13.00 Uhr und 14.50 Uhr übergab ihr Ehemann daraufhin jeweils Bargeld in Höhe eines insgesamt höheren fünfstelligen Betrages an einen unbekannten Mann.

Die unbekannte männliche Person ist ca. 160 cm groß und etwa 40 Jahre alt. Er hatte kurze blonde Haare und trug einen blauen Jogginganzug mit weißen Streifen und sprach Deutsch.

Zeugenaufruf

Wer hat am Freitag (26.04.2024) im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr im Bereich des Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Alten Regensburger Straße verdächtige Beobachtungen (Personen/Fahrzeuge) gemacht? Die Kripo bittet, Hinweise unter der 0851/9511-0 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.

Seien Sie misstrauisch – Warnsignale am Telefon