WÜRZBURG, OT HÖCHBERG. Nachdem ein 31-Jähriger seinen Kontrahenten am Samstagabend mit einer Hantel angriff, hat der Ermittlungsrichter nun Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen. Er ist damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg gefolgt.

Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr kam es in einer Wohnung im Stadtteil Höchberg zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem 31-jährigen Tatverdächtigen und seinem 33-jährigen Kontrahenten.

Der Angreifer schlug mehrfach unteranderem mit einer Hantel zu und würgte sein Gegenüber. Dieser konnte sich jedoch aus der Wohnung flüchten und wurde selbstständig in einem Krankenhaus vorstellig.

Der Tatverdächtige konnte im Rahmen einer Fahndung vorläufig festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 31-Jährige wurde am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ in der Folge einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.