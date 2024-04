WÖRTH AN DER ISAR. Am Sonntag (28.04.2024) gegen 00.30 Uhr soll ein 35-Jähriger von mehreren bislang unbekannten Personen am Bahnhof überfallen worden sein. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Der 35-Jährige befand sich am Bahnhofsvorplatz in Wörth a. d. Isar, als er von mehreren bislang unbekannten Personen überfallen wurde. Der 35-Jährige ging dabei zu Boden und die Unbekannten entwendeten das mitgeführte Bargeld aus der Jackentasche. Etwa fünf unbekannten Personen entfernten sich in Richtung Bahnhof. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Kripo Landshut hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten sollen alle männlich mit eher jugendlichem Aussehen gewesen sein. Darunter befand sich einer mit einer schwarze Bomberjacke, ein anderer hatte braune, gegeelte Haare.

Die Kripo Landshut bittet, sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder den Täter im fraglichen Zeitraum unter der 0871/9252-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 29.04.2024, 13.55 Uhr