EBERN / UNTERPREPPACH. Am Wochenende unterlegten einzelne Gäste ein Musikstück in einer Diskothek mit ausländerfeindlichen Parolen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt und bittet Zeugen sich zu melden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer Diskothek in Ebern zu einem fremdenfeindlichen Zwischenfall. Gegen 01:00 Uhr spielte der DJ ein Lied ab, woraufhin einzelne Partygäste den Songtext mit entsprechenden Parolen unterlegten. Besucher der Diskothek haben den Vorfall am Folgetag bei der Polizei angezeigt.

Anfangsverdacht der Volksverhetzung

Aufgrund der Gesamtumstände ergibt sich der Anfangsverdacht der Volksverhetzung. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat aus diesem Grund die Ermittlungen aufgenommen.

Die Bevölkerung und insbesondere die Partygäste werden gebeten, sich mit Hinweisen zur Identität der Täter und mit möglichen Mitschnitten an die Polizei zu wenden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 entgegen.

Hinweis: Das Teilen und das Veröffentlichen derartiger Inhalte - auch über Messengerdienste oder auf Social-Media-Kanälen - kann im Einzelfall eine strafbare Handlung darstellen.

