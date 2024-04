HOF. Am Sonntagnachmittag brach ein Brand in einem Nebengebäude einer Schule in Hof aus. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen.

Gegen 17 Uhr bemerkte ein Zeuge aufsteigenden Rauch aus einem Gebäude des Schulkomplexes in der Straße „Kolpinghöhe“ in Hof und wählte den Notruf. Kräfte der Feuerwehr Hof brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Hof übernahm noch vor Ort die Ermittlungen. Derzeit gehen die Beamten von vorsätzlicher Brandstiftung aus, die genaue Brandursache ist allerdings noch Gegenstand der Ermittlungen. Zudem hatten die Täter vermutlich mit schwarzem Filzstift und Kreide Beleidigungen und ein rechtsextremistisches Symbol an die Wände des Raumes geschmiert. Außerdem drehten sie einen Wasserhahn auf und verursachten so eine größere Wasserlache. Nach ersten Schätzungen beträgt der Gesamtschaden etwa 20.000 Euro.

Zeugen, die am Sonntag zwischen 16 und 17 Uhr im Bereich der Kolpinghöhe verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kripo Hof zu melden.