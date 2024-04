KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag ist eine 85-jährige Frau tödlich verunglückt. In die Unfallermittlungen der Polizei Alzenau ist auch ein Sachverständiger eingebunden. Dem Sachstand nach liegt dem Zusammenstoß ein Überholmanöver in einer Kurve zugrunde.

Der Verkehrsunfall hatte sich gegen kurz nach 15:00 Uhr in Kahl auf der Alzenauer Straße ereignet. Den bisherigen Erkenntnissen nach war ein 27-Jähriger mit seinem Mercedes aus Richtung Kahl kommend in Richtung Alzenau unterwegs und wollte in einer dortigen Kurve einen vorausfahrenden Pkw überholen. Als der Fahrer hierzu ausscherte, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Peugeot, in dem sich zwei Frauen befanden.

Die 85-jährige Beifahrerin des Peugeots verletzte sich in Folge des Unfalls so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 62-jährige Fahrerin des Peugeots wurde schwerverletzt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Mercedesfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Alzenau. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens auch ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Alzenauer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen komplett gesperrt. Die Polizei wurde hierbei von den örtlichen Feuerwehren unterstützt.