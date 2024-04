Kulmbach. Fröhlich, friedlich, fair - mehr als 30.000 Biker und Zweirad-Begeisterte haben am Wochenende in Kulmbach ein starkes Signal für mehr Achtsamkeit, Umsicht und Sicherheit im Straßenverkehr gesetzt. Bei frühlingshaften Temperaturen war die 21. Kulmbacher Motorradsternfahrt ein gelungener Auftakt in die neue Saison und ein wichtiger Beitrag zur Verkehrsprävention. Die Veranstalter eines der größten Biker-Treffens in Süddeutschland – das Bayerische Innenministerium, die oberfränkische Polizei, Stadt und Landkreis Kulmbach sowie die Kulmbacher Brauerei – ziehen eine positive Bilanz.

Das Areal der Kulmbacher Brauerei avancierte zum Festivalgelände, die Lichtenfelser Straße verwandelte sich in eine aktionsreiche Show-Meile, Stadt und Landkreis Kulmbach präsentierten sich am Wochenende als aufgeschlossene Gastgeber. Absoluter Höhepunkt war erneut der Motorradkorso am Sonntagmittag. Mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann, dem oberfränkischen Polizeipräsidenten Armin Schmelzer und Kulmbachs Oberbürgermeister Ingo Lehmann an der Spitze setzte sich der kilometerlange Zug durch die Stadt in Bewegung. Gefolgt vom Kulmbacher Landrat Klaus Peter Söllner, dem Vorstandssprecher der Kulmbacher Brauerei Markus Stodden und rund 100 Polizeimotorrädern mit Polizisten aus elf europäischen Ländern brachten etwa 4.000 Biker ihre Leidenschaft fürs Motorradfahren zum Ausdruck.

„Das ist eine beeindruckende Kulisse und eine besondere Atmosphäre, wenn sich die unterschiedlichsten Motorräder mit ihren Fahrerinnen und Fahrern durch Kulmbach bewegen“, freute sich Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und betonte: „Wir setzen uns mit unserem Verkehrssicherheits-programm 2030 ‚Bayern mobil – sicher ans Ziel“ dafür ein, das Motorradfahren so sicher wie nur möglich zu machen.“ In über 20 Jahren hat sich die Kulmbacher Motorradsternfahrt als eine der wichtigsten Präventions-maßnahmen mehr als bewährt.

Sicherheitsbewusstsein schärfen – Leidenschaft leben

Vorführungen und Shows, Mitmachaktivitäten sowie Informationen sollen am Veranstaltungswochenende sämtliche Altersgruppen für Risiken sensibilisieren, auf Gefahrensituationen hinweisen und das richtige Verhalten im Straßenverkehr vermitteln. „Es gibt immer noch viel zu viele schwere Unfälle mit Motorradfahrern“, erklärte Oberfrankens Polizeipräsident Armin Schmelzer. „Deshalb können wir nicht oft genug darauf hinweisen, sich zu Beginn der Motorradsaison gut vorzubereiten. Also Fahrkenntnisse aufzufrischen, Motorrad und Ausrüstung zu prüfen und Schutzkleidung zu tragen.“

Zur Schulung oder Perfektionierung des Fahrkönnens sind ausgiebige Fahrsicherheitstrainings empfehlenswert. Ob Anfänger oder Profi – auf der Kulmbacher Motorradsternfahrt konnten Biker ihre Kenntnisse auf einem Geschicklichkeitsparcours testen. Beim Achterfahren, im Slalomkurs oder beim Überqueren einer Wippe waren unter anderem Blickführung, Sitzhaltung, Kurventechnik und Reaktionsvermögen gefragt.

Informieren, flanieren, genießen

Die perfekte Körper- und Fahrzeugbeherrschung demonstrierten der Kradzirkus der Polizeistaffel München und der MSC Kasendorf mit ihren Shows. Die jüngsten Sternfahrt-Besucher konnten auf spielerische Weise die

Verkehrsregeln lernen und üben. Dafür sorgte der Live-Auftritt der Känguru-Handpuppe Wally und des Polizisten Rob aus der Verkehrspräventions-Filmserie der oberfränkischen Polizei. Auch die Verkehrspuppenbühne, ein Tretauto-Parcours, die Blitzer-Aktion oder die Testfahrten mit Elektromotorrädern begeisterten die Kinder und vermittelten richtige Verhaltensweisen für die Teilnahme am Straßenverkehr.

TÜV, Dekra und ADAC hielten an ihren Ständen Wissenswertes bereit. Die Sicherheitsexperten klärten beispielsweise darüber auf, wie man sich im Ernstfall richtig verhält oder welche Kräfte bei Bremssituationen wirken. Das BRK veranschaulichte, was bei der Helmabnahme nach einem Unfall zu beachten ist. Auf der Händlermeile gab es neben neuen Motorradmodellen auch Ersatzteile oder Zubehör, wie zum Beispiel Airbag-Westen.

„Es ist genau diese Kombination aus den Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene, dem Informationsangebot, den Shows und Vorführungen, dem Konzertcharakter und der entspannten Biergarten-Atmosphäre, die unsere Kulmbacher Motorradsternfahrt zu einem einzigartigen Erlebnis macht“, begeistert sich Markus Stodden, Vorstandssprecher der Kulmbacher Brauerei. Er bedankte sich bei Initiatoren, Partnern, Anwohnern und Gästen: „Diese Veranstaltung ist nur möglich, weil alle Beteiligten mit Begeisterung und gegenseitigem Verständnis bei der Sache sind. Vor und hinter den Kulissen packen unzählige Hände tatkräftig mit an – ich danke jedem Einzelnen für seinen Beitrag zu dieser gelungenen 21. Kulmbacher Motorradsternfahrt.“

Handgemachte Rock-Musik – verantwortungsvoller Genuss

Für ausgelassene Stimmung und den passenden Rahmen sorgte an beiden Veranstaltungstagen das Live-Musikprogramm. Konzertatmosphäre herrschte am Samstagabend mit den Auftritten der Kronacher Cover-Rockband Vol.Beat

Club und der Rock Antenne Band. Dank alkoholfreier Bierspezialitäten, wie Pils, Weißbier oder Radler, sowie Erfrischungsgetränken war im Sinne des

Grundsatzes „Don’t drink and drive“ die Fahrtüchtigkeit aller Besucher sichergestellt.

„Es ist ein unglaublich gutes Gefühl, so vielen Menschen mit einem abwechslungsreichen Programm ein positives Erlebnis zu schenken und gleichzeitig auf das Thema Verkehrssicherheit hinzuweisen“, blickte Johannes Schaller, Organisator der Motorradsternfahrt bei der Kulmbacher Brauerei, auf das Veranstaltungswochenende zurück. „Die Kulmbacher Motorradsternfahrt ist eine Gemeinschaftsleistung aller Beteiligten, den freiwilligen Helfern, den Kollegen der Kulmbacher Brauerei sowie den Anwohnern und den zahlreichen Bikern und Gästen“, sagte Schaller. So war die 21. Kulmbacher Motorradsternfahrt ein guter Auftakt in die neue Biker-Saison.

Alle Veranstaltungspartner haben sich darauf geeinigt, die Motorradsternfahrt auch im nächsten Jahr am 26. und 27. April durchzuführen.