0864 - Zeugensuche nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Oberhausen - Bereits am Freitag (26.04.2024), zwischen 00:45 Uhr und 16:00 Uhr, wurde ein in der Zirbelstraße geparkter Mercedes beschädigt.

Der Geschädigte stellte seinen Pkw an der Tatörtlichkeit ab, als er zurückkehrte stellte er fest, dass sich am Stoßfänger und Kotflügel vorne links ein Schaden und roter Farbabrieb befand.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg 5, unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.

0865 - Linienbus beschädigt und Widerstand geleistet

Innenstadt - Am Samstag (27.04.2024), gegen 03:10 Uhr, befand sich ein 24-Jähriger auf dem Gehweg vor einer Gaststätte in der Jakoberstraße. Als ein Linienbus an diesem vorbeifuhr, warf der Mann einen Meterstab auf die Windschutzscheibe des Busses, die dadurch beschädigt wurde.

Der Mann flüchtete anschließend. Aufgrund einer Personenbeschreibung konnte der 24-Jährige im Rahmen einer Fahndung in der Nähe festgestellt werden. Bei einer Personenkontrolle verhielt sich der Mann aggressiv gegenüber den Polizeibeamten und sperrte sich gegen alle Maßnahmen. Aus diesem Grund sollte der 24-Jährige in den Polizeiarrest gebracht werden.

Ein 18-jähriger Verwandter des Mannes war während der Kontrolle ebenfalls anwesend und verhielt sich ebenfalls aggressiv. Der 18-Jährige wurde nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen entlassen, sein Verwandter verbrachte die Nacht im Polizeiarrest.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung.

0866 - Brand unter Brücke

Pfersee - Am Freitag (26.04.2024), gegen 23:50 Uhr, ging eine Mitteilung über einen Brand im Bereich der Luitpoldbrücke ein.

Letztlich konnte festgestellt werden, dass unter der Brücke offenbar zurückgelassener Unrat in Brand geraten war und auf einer Fläche von zwei Quadratmetern brannte. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Pfersee gelöscht, es entstand kein Schaden an der Brücke. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor.

0867 - Zeugensuche nach Sachbeschädigung

Innenstadt - Im Zeitraum zwischen Donnerstag (25.04.2024), 19:00 Uhr und Freitag (26.04.2024), 08:30 Uhr, kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Kfz in der Arthur-Piechler-Straße.

Dort wurden durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter insgesamt sechs Pkw beschädigt.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Süd, unter der Tel. 0821/323-2710 zu melden.

0868 - Ohne Führerschein unterwegs

Universitätsviertel - Am Samstag (27.04.2024), gegen 22:30 Uhr, bemerkte eine Polizeistreife ein Motorrad auf der Forschungsallee, das mit zwei Personen besetzt war. Als die Personen die Streife bemerkten, stellten sie das Motorrad ab und versuchten sich durch Flucht in ein angrenzendes Feld einer Kontrolle zu entziehen.

Bei der anschließenden Kontrolle der Personen gab ein 17-Jähriger zu, das Motorrad gefahren zu haben, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Des Weiteren war der Jugendliche leicht alkoholisiert. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen seinen Eltern übergeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Den Besitzer des Motorrades erwartet nun ebenfalls eine Anzeige, da er dem 17-Jährigen das Motorrad zur Verfügung gestellt und die Fahrt gestattet hatte.

0869 - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Hochzoll - Am Samstag (27.04.2024), gegen 15:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Meringer Straße, bei dem ein 34-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde.

Der Motorradfahrer befuhr die Meringer Straße in nördlicher Fahrrichtung hinter zwei Pkw. Als der vordere der beiden Pkw nach links abbiegen wollte und dafür abbremste, musste auch der folgende Pkw abbremsen. Der 34-Jährige wollte die bremsenden Pkw überholen und übersah dabei den abbiegenden vorderen Pkw.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer stürzte und dabei leicht verletzt wurde. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw wurde nicht verletzt.

Das Motorrad und der Pkw mussten beide abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro.