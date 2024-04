Mit drei Personen besetzter Pkw verunfallt aufgrund einer Ölspur

LANGENAU. Am Sonntagvormittag befuhr ein 61-jähriger Herr mit seinem Pkw die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Wenige Kilometer vor dem Autobahnkreuz Ulm Elchingen erlitt der Pkw des Herrn aus noch ungeklärter Ursache einen Motorschaden, wodurch eine ca. 1,5 km lange Ölspur auf dem mittleren Fahrstreifen entstand. Durch die Ölspur kam ein nachfolgender Pkw, welcher mit drei Personen besetzt war, ins Schleudern und kam mit der Betongleitwand in Kontakt. Hierbei wurde der Pkw quer über die Fahrbahn geschleudert und verunfallte schließlich rechts in einem anliegenden Grünstreifen. Ein in Fahrtrichtung München entgegenkommendes Fahrzeug wurde hierbei durch umherfliegende Fahrzeugteile ebenfalls beschädigt. Zur Absicherung der Unfallstelle wurde die Freiwillige Feuerwehr Langenau hinzugezogen. Sämtliche Insassen des verunfallten Pkws wurden zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Unfallaufnahme und zur Beseitigung der Ölspur mussten die beiden rechten Fahrstreifen der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart für ca. 2 Stunden gesperrt werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro.

(VPI Günzburg)