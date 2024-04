KREUZWERTHEIM, LKR. MAIN-SPESSART. Bei einem schweren Verkehrsunfall am späten Samstagabend ist ein 18-Jähriger tödlich verunglückt. Bei den Unfallermittlungen der Polizei Marktheidenfeld ist auch ein Sachverständiger eingebunden. Die Polizei sucht dabei auch nach einem noch unbekannten Autofahrer, der das Geschehen möglicherweise beobachtet haben könnte.

Der Verkehrsunfall hatte sich gegen 21:45 Uhr auf der Strecke zwischen Kreuzwertheim und Hasloch ereignet. Dem aktuellen Sachstand war der 18-Jährige mit seinem Ford Focus auf der Staatsstraße 2315 aus Richtung Kreuzwertheim kommend unterwegs und wollte offensichtlich einen aktuell noch unbekannten Pkw überholen. Als der Fahrer hierzu ausscherte, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Land Rover, in dem sich zwei Insassen befanden.

Der Fahrer des Fords, der sich alleine in dem Auto befand, verletzte sich in Folge des Unfalls so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der ebenfalls 18-Jährige Fahrer des Land Rovers wurde leicht verletzt. Die 19-Jährige Beifahrerin musste mit Frakturen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Marktheidenfeld. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde zur weiteren Klärung des Unfallgeschehens auch ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Staatsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen komplett gesperrt. Die Polizei wurde hierbei von den örtlichen Feuerwehren unterstützt.

Die Unfallermittler suchen zur abschließenden Klärung des Geschehens mögliche Zeugen. Insbesondere der Autofahrer oder die Autofahrerin des Fahrzeugs, das der Ford versucht hatte zu überholen, wird dringend gebeten sich bei der Polizei unter Tel. 09391/9841-0 zu melden.