Einbrüche in Firmengebäude - Polizei sucht Zeugen

MILTENBERG. Am frühen Sonntagmorgen sind Unbekannte gewaltsam in zwei benachbarte Gewerbekomplexe eingedrungen. Die Polizei Miltenberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Den ersten Ermittlungen nach sind die Einbrecher gegen 02:50 Uhr in ein Firmengebäude in der Straße "Im Bruch" eingedrungen. Im Inneren machten sich die Einbrecher auf die Suche nach Beute und entwendeten einen dreistelligen Geldbetrag.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen der Miltenberger Polizei stellten die Beamten fest, dass die Täter auch ein gegenüberliegendes Gewerbeobjekt angegangen waren. Ob die Einbrecher hier etwas entwenden konnten, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizeiinspektion Miltenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 09371/945-0 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag ist es gegen 18:45 Uhr auf dem REWE-Parkplatz am "Erlengrund" zu einer Streitigkeit wegen eines Parkvorgangs gekommen. Zwei unbekannte Männer haben dabei versucht einen 55-Jährigen Mann zu schlagen und sind anschließend in einem schwarzen SUV der Marke Mercedes davongefahren. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt.

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag wurde im Laufe des Nachmittags ein schwarzer Mercedes S500 bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Fahrzeug war im Bereich Jägerhof in der Darmstädter Straße abgestellt.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Zwischen Donnerstag, 23:00 Uhr, und Freitag, 10:00 Uhr, wurde aus einem Kellerabteil eines Mehrparteienwohnkomplexes in der Bernhardstraße unter anderem ein Tretroller und ein Hoverboard entwendet. Möglicherweise hat der noch unbekannte Täter auch weitere Abteile im Keller aufgesucht. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt.

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, und Freitag, 08:30 Uhr wurde ein schwarzer Seat Cupra mutwillig zerkratzt. Das Auto war in der Industriestraße Ost geparkt.

HAIBACH, OT GRÜNMORSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Freitag, 19:00 Uhr, und Samstag, 07:30 Uhr, wurden zwei hintereinander parkende Autos angefahren. Der Skoda und der Opel waren im Bereich der 200er Hausnummern in der Würzburger Straße abgestellt.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Freitagabend wurde gegen kurz nach 22:00 Uhr ein Feuermelder im Parkhaus "Dämmer Tor Carré" ausgelöst. Ein Notfall lag nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen Missbrauchs von Notrufen.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Zwischen Donnerstag, 19:00 Uhr, und Freitag, 06:00 Uhr, wurde ein schwarzer Skoda Oktavia bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto stand am rechten Fahrbahnrand im Oberen Fahrbachweg.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag wurde zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr ein orangener Citroen C3 angefahren und an der Fahrerseite beschädigt. Der Pkw war auf einem Parkplatz in der Prischoßstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Zwischen Mittwochabend, 20:00 Uhr, und Freitagmorgen 07:30 Uhr, hat ein noch Unbekannter aus einem Rohbau Baumaschinen entwendet. Die Baustelle befindet sich in der Erlenbacher Straße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.