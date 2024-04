NÜRNBERG. (437) Am Samstagmorgen (27.04.2024) stürzte ein 35-Jähriger am U-Bahnhof Gemeinschaftshaus in das Gleisbett. Die einfahrende U-Bahn erfasste ihn, wodurch der Mann schwerste Verletzungen erlitt. Er verstarb wenig später im Krankenhaus.



Der 35-Jährige war gegen 07:15 Uhr am Bahnsteig des U-Bahnhofs unterwegs. Aktuellen Ermittlungen zufolge näherte er sich mit unsicherem Gang der Bahnsteigkante und fiel ohne Fremdeinwirkung in das Gleisbett. Die zeitgleich einfahrende U-Bahn erfasste den Mann trotz sofort eingeleiteter Notbremsung.

Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes bargen den lebensgefährlich verletzten Mann und fuhren ihn in ein Krankenhaus. Dort erlag er noch am Vormittag seinen schweren Verletzungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen am Unfallort durch. Der U-Bahnverkehr war für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen in diesem Bereich gesperrt.



Erstellt durch: Christian Seiler