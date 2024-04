SCHOPFLOCH. (436) Am Freitagabend (26.04.2024) brach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Schopfloch (Lkrs. Ansbach) ein Feuer aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.



Gegen 20:50 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Brand in einem Wohnhaus in der Bennostraße ein. Erste Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizeiinspektion Dinkelsbühl stellten vor Ort eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss des Anwesens fest.

Durch die intensiven Löschmaßnahmen der Feuerwehren Schopfloch, Lehengütingen und Feuchtwangen konnte der Brand zügig abgelöscht werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort durch. Die Feststellung der Brandursache ist nun zentraler Bestandteil weiterer Ermittlungen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach.



Erstellt durch: Christian Seiler