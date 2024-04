NÜRNBERG. (434) Am späten Freitagabend (26.04.2024) sprühte ein zunächst Unbekannter mehrere Graffiti an eine Hauswand in der Nürnberger Südstadt und ergriff anschließend die Flucht. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.



Ein Zeuge meldete sich gegen 23:15 Uhr über Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass er soeben einen Mann beobachtet hat, der die Hausfassade eines Mehrfamilienhauses in der Gibitzenhofstraße besprühte, anschließend auf ein angrenzendes Vordach geklettert sei und nun in Richtung Dianaplatz flüchte.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd fahndeten nach der Person. Hierbei stellten die Polizisten mehrere offenbar frisch gesprühte Graffiti mit Fußballbezug fest. Wenige Straßen entfernt stoppten die Einsatzkräfte den Flüchtigen und nahmen ihn vorläufig fest. Die Beamten durchsuchten den 32-Jährigen und fanden hierbei eine Spraydose, weitere Beweismittel sowie mutmaßliche Betäubungsmittel auf.

Der Tatverdächtige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler