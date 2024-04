NÜRNBERG. (432) Am Samstagnachmittag (27.04.2024) ereignete sich im Nürnberger Stadtteil Werderau ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Da sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt entfernte, bittet die Verkehrspolizei Nürnberg um Hinweise aus der Bevölkerung.



Gegen 14:50 Uhr befuhr der 47-jährige Fahrer eines Audi die Heisterstraße von der Nopitschstraße kommend in Richtung der Bahnunterführung. An der Kreuzung zur Forsterstraße missachtete der von links kommende unbekannte Fahrer eines roten Hyundai Kleinwagens die Vorfahrt des Audi. In der Folge kam es zur Kollision der Fahrzeuge, bei dem ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand.

Der Fahrer des Hyundai entfernte sich nach dem Zusammenstoß, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Aufmerksame Zeugen folgten dem Fahrzeug und fanden dieses abgestellt in der Maiacher Straße vor. Im Anschluss teilten sie der Polizei ihre Feststellungen mit.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm die Ermittlungen zur Identifizierung des verantwortlichen Fahrers auf. Die Beamten bitten Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Fahrer des roten Hyundai machen können, sich unter der Rufnummer 0911 6583 – 1530 zu melden. In diesem Zusammenhang richten sich die Polizisten auch an den Fahrer eines Transporters, der während der Flucht des Hyundai in der Maiacher Straße unterwegs war und mutmaßlich gefährdet wurde.



Erstellt durch: Christian Seiler