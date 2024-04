COBURG. In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte ein 28-Jähriger mehrfach ein Wahlplakat anzuzünden. Passanten schritten ein. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 02.45 Uhr versuchte ein 28-jähriger Coburger mehrfach ein Wahlplakat der CSU im Steinweg in Brand zu setzen. Nachdem mehrere Passanten einschritten, flüchtete der Täter. Er konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen in einer nahegelegenen Diskothek festgenommen werden. Am Wahlplakat entstand ein geringer Sachschaden.

Während der anschließenden Sachverhaltsaufnahme beleidigte er eine Beamtin der Kriminalpolizei.