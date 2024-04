RATTELSDORF, LKR. BAMBERG. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gerieten auf einem Betriebsgelände mehrere Baustellenfahrzeuge in Brand. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 01.45 Uhr bemerkten die ersten Zeugen die in Brand stehenden Baustellenfahrzeuge auf einem Betriebsgelände in der Joseph-Babo-Straße. Durch die alarmierten Feuerwehrkräfte konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt wurden sechs Baustellenfahrzeuge und diverses Baumaterial stark beschädigt. Der Sachschaden liegt nach aktuellen Schätzungen im mittleren sechsstelligen Bereich. Nach derzeitigem Stand wird von Brandstiftung ausgegangen. Die weiteren Untersuchungen zur genauen Brandursache dauern an.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Joseph-Babo-Straße in Rattelsdorf Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammengang mit dem Vorfall stehen könnten? Wer hat verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge, insbesondere einen weißen Kastenwagen, beobachtet?

Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.Nr. 0951/9129-491 mit der Kriminalpolizei Bamberg in Verbindung zu setzen.