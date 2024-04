MURNAU AM STAFFELSEE, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am frühen Samstagabend, 27. April 2024, wurden in Murnau, auf dem Gelände eines Einkaufzentrums zwei Männer mit Stichverletzungen aufgefunden. Ein 36-Jähriger erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen, das zweite Opfer (23 Jahre) verstarb noch am Abend in einem nahegelegenen Krankenhaus. Im Zuge der sofortigen Fahndungsmaßnahmen konnte ein dringend Tatverdächtiger festgenommen werden. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II nahm die Kriminalpolizei nun die Ermittlungen wegen des Verdachts des zweifachen Mordes auf.

Am Samstag (27. April 2024), um 17.20 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd die Mitteilung über zwei schwerverletzte Männer in Murnau, Burggraben ein. Durch die sofort alarmierten Rettungskräfte konnte vor Ort festgestellt werden, dass einer der Männer bereits seinen schweren Verletzungen erlag. Der zweite Mann, welcher zunächst mit schwersten Verletzungen vorgefunden wurde verstarb ebenfalls, trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, nachdem er zuvor in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte noch am selben Abend ein 57-jähriger Tatverdächtiger an dessen Wohnanschrift unweit des Tatortes angetroffen und festgenommen werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen russischen Staatsangehörigen.

Bei den Opfern handelt es sich jeweils um ukrainische Staatsbürger im Alter von 23 und 36 Jahren. Beide Personen waren im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wohnhaft.

Die ersten Ermittlungen vor Ort erfolgten durch die zuständige Polizeiinspektion Murnau mit Unterstützung umliegender Polizeidienststellen. Noch vor Ort übernahm das zuständige Fachkommissariat 1 für Tötungsdelikte der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen die weitere Sachbearbeitung. Unterstützt von Beamten des Fachkommissariats für Spurensicherung erfolgen nun, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des zweifachen Mordes. Ein Vertreter der sachleitenden Staatsanwaltschaft war ebenfalls im Rahmen der Tatortarbeit vor Ort.

Die sachleitende Staatsanwaltschaft stellt auf Grund des vorliegenden Sachverhalts Haftantrag gegen den 57-jährigen dringenden Tatverdächtigen. Dieser wird im Laufe des morgigen Sonntags (28. April 2024) zur Klärung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

Der genaue Tathergang, Hintergründe und Motiv sind nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei zur Klärung der genauen Tatumstände um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat am Samstag, den 27. April 2024, zwischen 16.45 Uhr und 17.20 Uhr den Vorfall nahe des Tengelmann-Centers in Murnau beobachtet beziehungsweise kann sachdienliche Hinweise hierzu geben?

Wer kann Angaben zu einer möglichen Auseinandersetzung oder Vorgeschichte machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise machen, die zur Klärung der Tatumstände beitragen?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer 08821/9170 oder an die Polizeiinspektion Murnau unter der Telefonnummer 08841/61760 erbeten.