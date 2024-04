NESSELWANG. Im Tatzeitraum vom 26.04.2024, 17:30 Uhr – 27.04.2024, 12:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannter Täter, gewaltsam Zugang zu einem Firmengebäude in Nesselwang, Obere Wank. Der oder die Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in die Firmenräumlichkeiten. In der Firma wurden weitere Gegenstände beschädigt und aufgehebelt. Aus den Räumlichkeiten wurden Spezialwerkzeuge in einem 6-stelligen Eurobereich erbeutet. Im Anschluss flüchteten der oder die Täter unerkannt. Für den Abtransport der Werkzeuge wurde mutmaßlich ein blaue Papiermülltonne verwendet, welche vor Ort war, ausgeleert und anschließend entwendet wurde. Außerdem wurden eine Kochplatte und eine Mikrowelle entwendet.

Insgesamt entstand durch das gewaltsame Vorgehen ein Sachschaden in einem oberen 4-Stelligen Bereich. Die ersten Ermittlungen am Tatort und die Spurensicherung wurden durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Füssen, sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat K2 der Kriminalpolizei Kempten geführt. Mögliche Zeugen, welche zum Tatgeschehen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Füssen unter 08362/91230 zu melden. (KPI Memmingen – KDD)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).