REGENSBURG. In der Nacht auf den 27. April wurden bei einer Schlägerei im St.-Peters-Weg zwei Personen mit Faustschlägen und Fußtritten verletzt. Von den vier Tatverdächtigen konnte bereits ein 16-Jähriger festgenommen werden. Gegen drei Personen laufen Fahndungsmaßnahmen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich im St.-Peters-Weg in Regensburg gegen 1:45 Uhr ein Streit zwischen mehreren Personen. Derzeit wird polizeilich von vier Personen ausgegangen die auf zwei Personen eingeschlagen und auch mit den Füßen getreten haben sollen. Bei Eintreffen der zufällig erscheinenden Polizei flohen die Täter unmittelbar vom Ort des Geschehens, sodass eine Fahndung nach den Personen eingeleitet wurde. Noch vor Ort konnte ein 16-jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit festgenommen werden. Ein Verletzter befindet sich in stationärer Behandlung, der zweite konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Die Tat konnte durch die Videoüberwachung im öffentlichen Raum aufgezeichnet werden, welche im Nachgang den Tatvorwurf des versuchten Tötungsdelikts ergab. Der 16-Jährige wehrte sich bei seiner Festnahme derart vehement, dass Zwangsmittel angewendet werden mussten und zwei Polizeibeamten leicht verletzt wurden. Neben den vorgenannten Delikten wird auch der Aufenthalt des Minderjährigen zur Nachtzeit im Diskothekenviertel Gegenstand der Ermittlungen sein.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 0941/5062888 um Hinweise aus der Bevölkerung zum Tatablauf und zu den Tätern. Die drei noch flüchtigen Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1:

männlich mit schlanker Statur, ca. 1,85m groß

ca. 20 Jahre alt

helles Oberteil unter einer dunklen Jacke

helle Hose

schwarze Schuhe

Tatverdächtiger 2:

männlich mit schlanker Statur, ca. 1,85m groß

ca. 20 Jahre alt, kein Bart, dunkle kurze Haare

dunkle Lederjacke

helle Hose

schwarze Schuhe

markant: eine Umhängetasche

Tatverdächtiger 3: