ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Die Polizei Alzenau konnte am späten Freitagabend einen mutmaßlichen Tankstelleneinbrecher auf frischer Tat festnehmen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. An der Tat waren noch weitere Personen beteiligt. Diese sind noch flüchtig. An der Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Die Einbrecher hatten sich gegen 23:45 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum der Tankstelle in der Hanauer Straße verschafft. Offensichtlich hatten sie es hierbei vor allem auf Zigaretten abgesehen. Der Inhaber des Betriebs verständigte umgehend die Polizei, als er auf das Geschehen aufmerksam wurde.

Streifen der Alzenauer Polizei waren zusammen mit einer Vielzahl von Unterstützungskräften angrenzender Dienststellen schnell vor Ort. Die Polizisten konnten einen der flüchtigen Einbrecher mit Hilfe von einem Diensthund noch im Nahbereich festnehmen. Er hatte bei der Festnahmen noch erbeutete Zigaretten bei sich. Dem Sachstand nach ist von mindestens zwei weiteren Tätern auszugehen. In die Fahndung nach den Tätern war auch ein Polizeihubschrauber eingebunden. Die Männer sind noch immer flüchtig.

Der festgenommene 32-jährige Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Feststellung seiner Identität in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Polizei Alzenau führt nun die weiteren Ermittlungen in der Sache und hofft bei der abschließenden Tataufklärung auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat nach der Tat flüchtende oder sich sonst auffällig verhaltenden Personen gesehen?

Wer kann Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug geben?

Wer hat sonst sachdienliche Informationen, die für die Polizei hilfreich sein können?

Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 06023/944-0 entgegen.